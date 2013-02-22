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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 17:43 BJT

香港已公布经济指标--2013/2/22

时间                   经济指标                     按年%      前月(季)按年%    上年同月(季)按年%
  2012年12月            零售值                       +8.8           +9.4^             +23.5
  2012年12月            零售量                       +8.1           +8.1              +17.1
  2013年1月*            综合消费物价指数(CPI)        +3.0           +3.7               +6.1
  2013年1月*            甲类消费物价指数(CPI A)      +3.8           +4.2               +5.4
  2012年第三季          本地生产总值(GDP)            +1.3           +1.2               +4.3
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 失业率                 12年11月-13年1月          12年10-12月   11年11月-12年1   
                                                                月               
                            3.4%                       3.3%          3.2%        
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 (以下以10亿港元为单位                               当月           前月             上年同期
 )                                                                               
  2012年12月            贸易赤字/盈余              -47.95          -44.07            -48.91
 
注: *为已经更新
    ^经修订数据. (完)

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