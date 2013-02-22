香港已公布经济指标--2013/2/22

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年12月 零售值 +8.8 +9.4^ +23.5 2012年12月 零售量 +8.1 +8.1 +17.1 2013年1月* 综合消费物价指数(CPI) +3.0 +3.7 +6.1 2013年1月* 甲类消费物价指数(CPI A) +3.8 +4.2 +5.4 2012年第三季 本地生产总值(GDP) +1.3 +1.2 +4.3 ------------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年11月-13年1月 12年10-12月 11年11月-12年1 月 3.4% 3.3% 3.2% ------------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ) 2012年12月 贸易赤字/盈余 -47.95 -44.07 -48.91 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。