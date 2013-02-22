中港股市: 本周累计跌幅均不小,投资者寻求短线底部

"经过近期大涨后,大盘回落是健康的修正,也让市场再次大涨之前有休整的机会,"新加坡大华银行继显证券分析师Steven Leung表示.

鞋履零售商百丽国际 挫跌5.4%,扩大上日已达16.8%的跌幅,股价来到2012年11月21日以来最低,因为去年的获利预测低于预期.

对手达芙妮 收低1.2%.

**沪综指收挫至一个月新低**

中国股市收挫至一个月新低,在国内外利空冲击下大盘继续弱势整理.分析师表示,目前宏观基本面企稳回升态势未改、新领导层即将接任强化市场改革红利预期,中小市值股亦表现活跃,预计股指在2,300点附近将寻获较强支撑.

沪综指 收报2,314.164点,跌11.787点或0.51%,为1月25日以来最低收位;本周沪综指累计下跌4.86%.此前最大单周跌幅为2011年5月27日当周的5.2%.上海A股今日成交额为872亿元人民币,上一交易日为1,260亿元.

新时代证券研发中心副总秦茂军称,"短期看2,300点仍有较强支撑,之后继续向下可能性不大,随着市场结构性转化,小股票正逐步活跃.预计此波下跌到位后,'两会'题材及成长股活跃品种将助市场走稳".

不过,他并指出,股指企稳后上行概率较小,料将难以突破2,440点.

今日金融地产两大权重板块延续弱势,中小市值题材股却亮点不少,食品、饮料、环保等都表现不俗.山西汾酒 收报39.05元,涨9.08%.

沪深300指数 收跌0.53%,报2,596.604点.沪深300指数3月合约 尾盘报2,600.0点,跌0.73%,成交量为434,896手.(完)