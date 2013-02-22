中国债市: 资金面趋紧现券短端走弱,利好减少或令下周续承压

路透上海2月22日 - 中国银行间债市周五短端收益率小涨,因资金面趋紧,长端则持稳,收益率曲线呈平坦化.如央行继续采用正回购抽出此前较宽裕的流动性,且新债发行增多逐步改变市场"供不应求"的格局,现券收益率有所上行概率大.

交易员并表示,下周公布2月中国制造业PMI(采购经理人指数)及官方制造业PMI,如该数据较高反应中国经济回升强劲,对长端品种将形成压力.如维持此前趋势,对市场影响并不大.

上海一银行交易员认为,此前债市走强主因在于资金面宽松,年初债券供给量不大形成供不应求的局面.而近期除央行回收流动性外,债券供给也逐步踏上正轨,市场中的供求关系将改变.因此下周短端收益率仍将上行.

"除正回购外和PMI外,下周还需要关注资金面的实际情况,例如七天回购利率在3%到逆回购利率水平(3.35%)属于央行认为流动性合理水平,不过现在七天(回购)利率已经过3%了,所以后续现券收益率涨幅也不会大.他并称.

汇丰将于下周一(25日)公布2月中国制造业PMI(采购经理人指数)初值,中国官方制造业PMI则预计在下周五(3月1日)公布.

本周中国央行在暂停逆回购同时重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

资金市场方面,隔夜和七天期质押式回购利率 延续小幅上涨态势.目前流动性从前期过度泛滥,基本回归至相对平衡态势.

剩余期限约为1年的国债110007券最新成交 在3.1884%,上日末笔报价为2.7200%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.2066 3.0995

上日 2.0280 2.9989 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8700/2.8010 国债参考率报价 2.7720/2.7150 金融债参考率报价 3.2862/3.2220(完)