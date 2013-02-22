重温稿-台湾货币市场: 短率仍在区间低位,通货回笼迅速资金偏多

企业并购：美国反垄断机构有条件批准中国化工收购瑞士先正达
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
* 资金满满,但央行冲销不力
* 短票利率微降,明日票量更少
* 短率仍在区间低位
记者 高洁如
路透台北2月22日 - 台湾银行间短率周五仍在区间低位.银行的资金很多,但央行冲销的力道还是不够,整体市场的资金满满;目前银行单日准备数字已快速增加,本提存期的积数也翻正,资金情势相当宽裕.
交易人士表示,多数银行资金偏多、有拆出必要,但苦于拆入需求不振,成交情况并不算很踊跃.而也因为目前通货回笼,资金快速回流银行帐上,先前偶有出现的周转金需求也渐次降低,让整体资金还是非常宽裕.
"大家都一样多,现在只能指望老大(央行)了,"一位民营银行资金调度人员说.只不过,交易人士表示,目前央行维持整体货币"平稳宽裕"的基调并未改变,因此央行回收资金力道恐怕也不会太积极,这宽松的情况恐怕还需持续一阵子.
至于明日的情况,交易人士表示,由于外币的调度多因各国假日休息,而先前交易的交割安排等等也都避开周六,因此估计明日的资金情势应该是持平居多,估计调度的需求将非常清淡.
今年农历春节的通货发行数在2月8日再创下历史高位,通货发行数达1兆(万亿)8,730亿台币.本周一(18日)开始农历年后首日上班开始通货回笼,累计至21日的通货回笼总计达1,871.2亿台币,周四单日回笼356亿台币.
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%,上日在0.386%;今日区间在0.295-0.42%,上日在0.295-0.43%;一周拆款利率在0.388-0.46%,上日在0.388-0.45%.
**短票利率微降**
票券商则指出,银行买票资金实在很多,短票的金额无法有效帮忙银行去化资金,致使今日短票利率微降.
"就算短票利率降了,也还和拆款的利率差蛮多的,"一位票券商交易员说.他也表示,明天周六补上班,由于先前并无安排资金落点,因此预料缺口不大,也不排除若是明天银行的买气仍强,短票利率再向低档靠拢.
今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.71%,上日在0.71-0.72%.
台湾央行周五公布,今日共发行7,476亿台币存单,若相较存单到期金额7,449亿,存单发行余额增27亿. 周六存单到期金额为324.5亿台币.
拆款中心资料 显示,周五超额准备为237亿台币;累计超额准备为824亿台币,加计前期1%的超额准备为2,251亿台币.
**公债和公司债利率续在区间低位**
公债与公司债附买回(RP)利率主要交投落在既有区间下缘.证券资金调度人士认为,由于农历年后通货持续回笼,加上央行冲销力道保守,银行资金去化压力大,令RP成交利率向区间下缘靠拢.
他们表示,明天补行上班日到期落点很少,预期成交量将偏低,下周适逢月底虽不致于影响RP利率,但货币市场面对月底、旬底资金调度还是会保守操作,下周RP利率可望持稳低位,而下月初RP利率仍有下调空间,公债RP利率缓步趋跌向0.68%靠近.
"RP利率下的幅度不会太快,1个bp(基点)、1个bp往下调."一证券资金调度交易员说.
票券商方面,一大型票券商调度人士称,今日六天期公司债RP利率再下调1个基点至0.71%,10天期公债RP利率也下调1个基点至0.66%.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.70%,主要交投落在0.69%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%.(完) (集体采写 詹静宜; 审校 林高丽/张喜良)
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路透上海4月5日 - 中国将在河北省设雄安新区的消息公布后，投资界对于受益公司有各种版本的预测。华夏幸福等A股上市公司周二晚间纷纷刊登澄清公告。华夏幸福称，其在雄安新区的项目尚存不确定性。
0008GMT * 有传言称，隔夜市场大型日本官方养老基金再度出现在110.00前 * 美元/日圆低见110.27，未达到3月28日低点110.18和3月27日低点110.11 * 不过这次反弹幅度更浅，仍倾向于下行 * 阻力位来自小时图上呈现下降趋势的一目均衡云区，底部在110.94，该水准亦为55小时移动均线 * 除去110.00附近的期权障碍外，另有5.8亿美元的单纯期权也将到期(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)