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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 18:26 BJT

欧洲经济: 欧洲央行执委科尔称欧元区形势趋稳迹象增多

路透里斯本2月22日 - 欧洲央行执委科尔周五称:

* 欧洲央行的非常规措施在防止出现通缩方面发挥了关键作用

* 以经济增长为导向的政策不能取代财政和外部调整

* 近几个月出现越来越多显示欧元区形势趋稳的迹象

* 欧元区结构性改革应能推动经济增长以高产能行业为导向.(完)

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