更新版 1-中国货币市场: 隔夜和七天回购利率延续升势,下周关注央行公开市场动向

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
(新增收盘报价及交易量数据)
路透上海2月22日 - 中国银行间市场隔夜和七天期质押式回购利率 周五延续小幅上涨态势.央行本周大规模回笼资金后,目前流动性从前期过度泛滥,基本回归至相对平衡态势.
业内人士指出,下周将届月末,且周初会有存款准备金补缴,或许会对资金面造成一定压力,但最终仍要看央行在公开市场如何操作,相信央行会视市场状况而动,总体会以维持资金面的稳定为目的.
今日银行间市场质押式回购总成交量为7,602.88亿元人民币,较周四增加1.5%;其中,隔夜品种成交量为6,808.40亿元,较上日的6,557.39亿元增约3.8%.
"央行有这么大的回笼,利率不可能一点都不动,(利率)回升是正常反应,整体上资金是相对平衡的,"上海一商业银行交易员称.
她表示,下周资金虽然会有部分压力,但目前央行操作工具比较丰富,太宽松和太紧的资金面都不是央行乐见,央行应该会以保持资金面的平稳为目标.
过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间18:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ============================================================================
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.2066 2.0280 17.86 6,808.40
七天 3.0995 2.9989 10.06 692.99
14天 2.9989 3.0546 -5.57 101.48
上交所债券回购
其中:隔夜 2.1350 3.1650 -115.50 1,656.13
七天 2.9100 2.6050 30.50 130.25
14天 2.9500 2.7200 18.00 29.67
回购定盘利率
其中:隔夜 2.2500 2.1000 15.00
七天 3.0800 2.9983 8.17
14天 3.0500 3.0500 0.00
shibor
其中:隔夜 2.2000 2.0180 18.20
七天 3.0910 2.9980 9.30
三个月 3.8798 3.8800 -0.02 ============================================================================ (完) (发稿 丁淑琴/刘昕; 审校 张喜良)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。