更新版 2-香港房地产: 政府倍增物业印花税压需求,料交投受挫

* 政府上调印花税一倍,最高达8.5%

* 增交易成本压抑投资/投机需求

* 楼市持续亢奋,泡沫风险继续上升--曾俊华

* 金管局再推措施,提升银行风险管理和抗震能力

* 分析师料将影响楼市交投,尤其是大额物业交易 (新增金管局措施,分析师评论)

路透香港2月22日 - 针对现时楼市持续亢奋,泡沫风险继续上升,香港政府周五再度出招,全面上调楼宇买卖印花税,其中200万港元以上的物业印花税率将倍增,最高达8.5%,并适用于非住宅物业交易,于明日(23日)起生效.

"楼价只升不跌的预期,仍然是主导市场的方向;楼市在平稳一段时后最近又亢奋,情况十分不健康,反映住宅楼市泡沫风险继续上升."财政司司长曾俊华在记者会上称.

新一轮的措施旨在加强对房地产需求的管理,通过提高印花税,增加交易成本,从而压抑投资/投机需求.

曾俊华表示,物业交易金额在200万港元以下的从价印花税,由现行的100港元调整为交易金额的1.5%;200万港元以上的税率则较现行增加一倍,其中豪宅物业税最高调至8.5%.但香港永久居民在购买住宅物业,签约时没有拥有物业,则可获豁免.而对于已拥有一套物业,但又希望换楼的人士,政府会给予六个月的时间买家取回印花税差额.

而香港金融管理局亦向银行发出指引,推出新一轮的审慎监管措施,以提升银行风险管理和抗震能力.

三项措施包括:银行为按揭贷款申请人进行还款能力压力测试时,会由现时假设2个百分点的利率上升幅度增加至3个百分点,并适用于所有物业按揭贷款,包括住宅及工商物业贷款;所有工商物业的按揭贷款,贷款的最高按揭成数,一律按目前适用的上限下调一成;停车位按揭的最高按揭成数一律定为四成,贷款年期上限亦统一为15年.

此外,按揭证券公司亦将按揭保险计划作出修订,叙造最高九成按揭贷款的住宅物业价格,由原来的600万港元或以下,修订为400万港元或以下,藉此确保其审慎管理高成数按揭贷款的风险.

**大额物业成交料急冻**

"这些措施短期内对楼市的影响颇大,特别是豪宅和大额物业成交."莱坊大中华区研究部主管林浩文表示,"虽然这些措施的力度不强,但反映出来的'讯号'很强,显示政府很有决心压抑楼市."

他相信整体楼市的交投将会淡静下来,但楼价未必会大跌,也不会看到抛售潮,因为目前市场不缺钱,而且基本因素也没有改变.

中原地产亚太区住宅总裁陈永杰表示,是次推出之加倍印花税措施,除了进一步将海外投资者拒诸门外,亦将令本地长线投资者绝迹于香港物业市场.

他相信,加倍印花税将严重影响物业流转,造成换楼链断裂.他预料对500万港元以上中上价物业影响最大,料3月份整体住宅物业成交将大幅萎缩五成以上,楼价亦将由升轨转入跌轨,料楼价下滑5%,相信新招需时适应,料楼市下半年才见喘定.

曾俊华表示,未来美国经济复苏,可能令美国联邦储备理事会(美联储,FED)提前结束量化宽松,一旦美国升息将加大房地产贷款人的供款压力,加重楼市风险."美国一旦重返利率上升周期,香港利率必然会跟跟随上升,届时供楼负担能力一定受影响."

他指出,住宅楼价已由2008年的低点上升120%,市民供款负担比率去年第四季升至52%,假如利率上升3个百分点至较正常水平,供款负担比率将升至68%.

上调的印花税率适用于所有人及公司或非住宅物业交易.此外,政府亦将修订印花税条例,令非住宅物业,在签订买卖协议后即须缴付印花税,而不是待签订转让契约时才缴纳.该做法与住宅交易看齐,增加买卖交易成本,以阻炒风蔓延至非住宅市场.