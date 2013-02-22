更新版 2-香港房地产: 政府倍增物业印花税压需求,料交投受挫

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
* 政府上调印花税一倍,最高达8.5%
* 增交易成本压抑投资/投机需求
* 楼市持续亢奋,泡沫风险继续上升--曾俊华
* 金管局再推措施,提升银行风险管理和抗震能力
* 分析师料将影响楼市交投,尤其是大额物业交易 (新增金管局措施,分析师评论)
路透香港2月22日 - 针对现时楼市持续亢奋,泡沫风险继续上升,香港政府周五再度出招,全面上调楼宇买卖印花税,其中200万港元以上的物业印花税率将倍增,最高达8.5%,并适用于非住宅物业交易,于明日(23日)起生效.
"楼价只升不跌的预期,仍然是主导市场的方向;楼市在平稳一段时后最近又亢奋,情况十分不健康,反映住宅楼市泡沫风险继续上升."财政司司长曾俊华在记者会上称.
新一轮的措施旨在加强对房地产需求的管理,通过提高印花税,增加交易成本,从而压抑投资/投机需求.
曾俊华表示,物业交易金额在200万港元以下的从价印花税,由现行的100港元调整为交易金额的1.5%;200万港元以上的税率则较现行增加一倍,其中豪宅物业税最高调至8.5%.但香港永久居民在购买住宅物业,签约时没有拥有物业,则可获豁免.而对于已拥有一套物业,但又希望换楼的人士,政府会给予六个月的时间买家取回印花税差额.
而香港金融管理局亦向银行发出指引,推出新一轮的审慎监管措施,以提升银行风险管理和抗震能力.
三项措施包括:银行为按揭贷款申请人进行还款能力压力测试时,会由现时假设2个百分点的利率上升幅度增加至3个百分点,并适用于所有物业按揭贷款,包括住宅及工商物业贷款;所有工商物业的按揭贷款,贷款的最高按揭成数,一律按目前适用的上限下调一成;停车位按揭的最高按揭成数一律定为四成,贷款年期上限亦统一为15年.
此外,按揭证券公司亦将按揭保险计划作出修订,叙造最高九成按揭贷款的住宅物业价格,由原来的600万港元或以下,修订为400万港元或以下,藉此确保其审慎管理高成数按揭贷款的风险.
**大额物业成交料急冻**
"这些措施短期内对楼市的影响颇大,特别是豪宅和大额物业成交."莱坊大中华区研究部主管林浩文表示,"虽然这些措施的力度不强,但反映出来的'讯号'很强,显示政府很有决心压抑楼市."
他相信整体楼市的交投将会淡静下来,但楼价未必会大跌,也不会看到抛售潮,因为目前市场不缺钱,而且基本因素也没有改变.
中原地产亚太区住宅总裁陈永杰表示,是次推出之加倍印花税措施,除了进一步将海外投资者拒诸门外,亦将令本地长线投资者绝迹于香港物业市场.
他相信,加倍印花税将严重影响物业流转,造成换楼链断裂.他预料对500万港元以上中上价物业影响最大,料3月份整体住宅物业成交将大幅萎缩五成以上,楼价亦将由升轨转入跌轨,料楼价下滑5%,相信新招需时适应,料楼市下半年才见喘定.
曾俊华表示,未来美国经济复苏,可能令美国联邦储备理事会(美联储,FED)提前结束量化宽松,一旦美国升息将加大房地产贷款人的供款压力,加重楼市风险."美国一旦重返利率上升周期,香港利率必然会跟跟随上升,届时供楼负担能力一定受影响."
他指出,住宅楼价已由2008年的低点上升120%,市民供款负担比率去年第四季升至52%,假如利率上升3个百分点至较正常水平,供款负担比率将升至68%.
上调的印花税率适用于所有人及公司或非住宅物业交易.此外,政府亦将修订印花税条例,令非住宅物业,在签订买卖协议后即须缴付印花税,而不是待签订转让契约时才缴纳.该做法与住宅交易看齐,增加买卖交易成本,以阻炒风蔓延至非住宅市场.
香港政府去年10月宣布上调现行特别印花税(SSD)的税率至最高20%、将SSD适用期由原来的两年延长至三年,并首次引入"买家印花税"(BSD),向非香港永久性居民的任何人士或透过公司名义买入物业的买家征收15%税率等措施,但楼市价量双升走势依旧.(完) (记者 梁慧仪/雷美珍/李珊珊; 审校 张喜良)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。