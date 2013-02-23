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亚洲 | 2013年 2月 23日 星期六 16:58 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增490.5亿台币

路透台北2月23日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增490.5亿台
币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)3,914.3亿台币.上周存单发行量净减
1,982.4亿台币.

       日  期       到期量(亿)       发行量(亿)  增加/减少(亿)
  2月18日(一)         1,212.05         2,070.05           +858
  2月19日(二)            6,270            5,905           -365
  2月20日(三)          3,590.5          3,419.5           -171
  2月21日(四)              200              272            +72
  2月22日(五)            7,449            7,476            +27
  2月23日(六)            324.5              394          +69.5
   总  计           19,046.05        19,536.55         +490.5
 
             中长天期存单发行量                   
       日  期  91天期发行量(亿)  182天期发行量(亿)
  2月18日(一)               206                117
  2月19日(二)                64                 19
  2月20日(三)                77                 19
  2月21日(四)                39                 13
  2月22日(五)                51                 17
  2月23日(六)                27                 10
   总  计                  464                195
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)

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