香港房地产: 金管局将所有工商物业贷款按揭成数下调一成--总裁

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透香港2月22日 - 香港政府调控楼市双管齐下.继调高印花税率后,香港金管局总裁陈德霖周五表示,稍早已向银行发出指引,将所有工商物业按揭成数下调一成,车位贷款成数亦下调,即时生效.
针对现时楼市持续亢奋,泡沫风险继续上升,香港政府周五再度出招,全面上调楼宇买卖印花税,其中200万港元以上的物业印花税率将倍增,最高达8.5%,并适用于非住宅物业交易,于明日(23日)起生效.
金管局去年9月时也宣布一轮逆周期措施,包括收紧对拥有一个以上物业的按揭要求,并降低主要收入非来自本港人士的按揭成数等,以防范楼市继续升温,增加银行体系的风险. (完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。