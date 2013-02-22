香港房地产: 金管局将所有工商物业贷款按揭成数下调一成--总裁

路透香港2月22日 - 香港政府调控楼市双管齐下.继调高印花税率后,香港金管局总裁陈德霖周五表示,稍早已向银行发出指引,将所有工商物业按揭成数下调一成,车位贷款成数亦下调,即时生效.

针对现时楼市持续亢奋,泡沫风险继续上升,香港政府周五再度出招,全面上调楼宇买卖印花税,其中200万港元以上的物业印花税率将倍增,最高达8.5%,并适用于非住宅物业交易,于明日(23日)起生效.

金管局去年9月时也宣布一轮逆周期措施,包括收紧对拥有一个以上物业的按揭要求,并降低主要收入非来自本港人士的按揭成数等,以防范楼市继续升温,增加银行体系的风险. (完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)