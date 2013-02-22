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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 19:53 BJT

《中国企业债发行日程表》--2月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

 发债主体    拟发规模   期限    年利率          主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
*西安高新      15        6 簿记建档区间5.70%-6.70% AA+    2/26-2/28    中信建投   
控股公司               (第3-6年每年末偿还25%本金)      
===================================================================================
*常德城建设    15        7      6.50%              AA     2/25-2/27    国开证券 
投资集团   (第3-7年每年末偿还20%本金,中国投资担保有限公司提供担保)     财富证券
===================================================================================
*南昌市政公用  12        7      5.88%              AA     2/25-2/27    平安证券
投资控股公司          (第3-7年每年末偿还20%本金) 
===================================================================================
*天津城市基础  80       10   周一簿记建档         AAA     2/26-2/28    中银国际       
设施建设投资集团 (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金)  国开证券 
                                                                       中德证券
                                                             摩根士丹利华鑫证券
===================================================================================
天津广成       15       10      6.97%              AA     2/22-2/28    渤海证券 
投资集团    (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) 
===================================================================================
建湖城投       10        7      6.50%              AA     2/22-2/26    中投证券
                       (第3-7年每年末偿还20%本金) 
===================================================================================  
浙江德清县     10        7      6.40%              AA     2/22-2/28    国信证券
交通投资集团             (第3-7年每年末偿还20%本金) 
=================================================================================== 
厦门市杏林      5        7      6.60%              AA     2/22-2/26    平安证券    
建设开发公司
=================================================================================== 
大石桥城投     15        7      6.58%              AA     2/21-2/26    光大证券
                         (第3-7年每年末偿还20%本金) 
===================================================================================
       
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)



(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

 发债主体    拟发规模   期限    年利率          主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币)  (年)
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*西安高新      15        6 簿记建档区间5.70%-6.70% AA+    2/26-2/28    中信建投   
控股公司               (第3-6年每年末偿还25%本金)      
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*常德城投      15        7      6.50%              AA     2/25-2/27    国开证券 
           (第3-7年每年末偿还20%本金,中国投资担保有限公司提供担保)     财富证券
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*南昌市政公用  12        7      5.88%              AA+    2/25-2/27    平安证券
投资控股公司          (第3-7年每年末偿还20%本金) 
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*天津城市基础  80       10   2/25簿记建档         AAA     2/26-2/28    中银国际       
设施建设投资集团 (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金)  国开证券 
                                                                       中德证券
                                                             摩根士丹利华鑫证券
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天津广成       15       10      6.97%              AA     2/22-2/28    渤海证券 
投资集团    (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) 
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建湖城投       10        7      6.50%              AA     2/22-2/26    中投证券
                       (第3-7年每年末偿还20%本金) 
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浙江德清县     10        7      6.40%              AA     2/22-2/28    国信证券
交通投资集团             (第3-7年每年末偿还20%本金) 
=================================================================================== 
厦门市杏林      5        7      6.60%              AA     2/22-2/26    平安证券    
建设开发公司
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大石桥城投     15        7      6.58%              AA     2/21-2/26    光大证券
                         (第3-7年每年末偿还20%本金) 
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 刘昕; 审校 张喜良)

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