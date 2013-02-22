《中国企业债发行日程表》--2月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *西安高新 15 6 簿记建档区间5.70%-6.70% AA+ 2/26-2/28 中信建投 控股公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) =================================================================================== *常德城建设 15 7 6.50% AA 2/25-2/27 国开证券 投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金,中国投资担保有限公司提供担保) 财富证券 =================================================================================== *南昌市政公用 12 7 5.88% AA 2/25-2/27 平安证券 投资控股公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== *天津城市基础 80 10 周一簿记建档 AAA 2/26-2/28 中银国际 设施建设投资集团 (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) 国开证券 中德证券 摩根士丹利华鑫证券 =================================================================================== 天津广成 15 10 6.97% AA 2/22-2/28 渤海证券 投资集团 (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) =================================================================================== 建湖城投 10 7 6.50% AA 2/22-2/26 中投证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 浙江德清县 10 7 6.40% AA 2/22-2/28 国信证券 交通投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 厦门市杏林 5 7 6.60% AA 2/22-2/26 平安证券 建设开发公司 =================================================================================== 大石桥城投 15 7 6.58% AA 2/21-2/26 光大证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *西安高新 15 6 簿记建档区间5.70%-6.70% AA+ 2/26-2/28 中信建投 控股公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) =================================================================================== *常德城投 15 7 6.50% AA 2/25-2/27 国开证券 (第3-7年每年末偿还20%本金,中国投资担保有限公司提供担保) 财富证券 =================================================================================== *南昌市政公用 12 7 5.88% AA+ 2/25-2/27 平安证券 投资控股公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== *天津城市基础 80 10 2/25簿记建档 AAA 2/26-2/28 中银国际 设施建设投资集团 (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) 国开证券 中德证券 摩根士丹利华鑫证券 =================================================================================== 天津广成 15 10 6.97% AA 2/22-2/28 渤海证券 投资集团 (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) =================================================================================== 建湖城投 10 7 6.50% AA 2/22-2/26 中投证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 浙江德清县 10 7 6.40% AA 2/22-2/28 国信证券 交通投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 厦门市杏林 5 7 6.60% AA 2/22-2/26 平安证券 建设开发公司 =================================================================================== 大石桥城投 15 7 6.58% AA 2/21-2/26 光大证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (整理 刘昕; 审校 张喜良)