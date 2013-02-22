东南亚股市: 自上日大跌走势回升,外资在印尼和马来西亚市场买超

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 441.57 4.25 +0.97 +4.12 424.10 新加坡 3288.13 0.53 +0.02 +3.82 3167.08 马来西亚 1622.08 8.03 +0.50 -3.96 1688.95 泰国 1540.13 11.39 +0.75 +10.65 1391.93 印尼 4651.12 18.72 +0.40 +7.75 4316.69 菲律宾 6665.06 -2.35 -0.04 +14.66 5812.73 越南 477.69 0.96 +0.20 +15.46 413.73 (完)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。