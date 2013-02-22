版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 19:14 BJT

东南亚股市: 自上日大跌走势回升,外资在印尼和马来西亚市场买超

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     441.57       4.25      +0.97      +4.12     424.10
 新加坡                                3288.13       0.53      +0.02      +3.82    3167.08
 马来西亚                              1622.08       8.03      +0.50      -3.96    1688.95
 泰国                                  1540.13      11.39      +0.75     +10.65    1391.93
 印尼                                  4651.12      18.72      +0.40      +7.75    4316.69
 菲律宾                                6665.06      -2.35      -0.04     +14.66    5812.73
 越南                                   477.69       0.96      +0.20     +15.46     413.73
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐