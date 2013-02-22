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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 19:09 BJT

印尼贸易: 印尼设定3月毛棕榈油出口税率为10.5%,高于2月的9%

路透雅加达2月22日 - 印尼贸易部周五表示:

* 印尼设定3月毛棕榈油出口税率为10.5%,高于2月的9%

* 印尼设定3月棕榈油酸出口税率为4%,高于2月的3%

* 印尼设定3月可可豆出口税率为5%,持平于2月.(完)

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