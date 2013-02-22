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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 19:35 BJT

欧洲金融: 银行业下周将偿还611亿欧元第二轮LTRO贷款--欧洲央行

路透法兰克福2月22日 - 银行业将偿还一年前在第二回合取得的三年期欧洲央行贷款中的611亿欧元(808亿美元),显示至少有部分金融体系恢复健全.

欧洲央行周五表示,有356家银行决定在2月27日的第一次机会就偿还贷款.有800家银行在2012年2月时申请了这批贷款.

周一的路透调查预估,银行业将偿还1,300亿美元第二轮长期再融资操作(LTRO)低利贷款.

欧洲央行在2011年12月和2012年2月两次向银行业释出三年期超低利资金,总额超过1兆(万亿)欧元.欧洲央行总裁德拉吉称,此举旨在避险信贷严重紧缩.

银行业上月在第一次机会偿还了1,372亿美元第一轮贷款,偿还金额高于预期,导致市场利率上扬.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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