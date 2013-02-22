欧洲金融: 银行业下周将偿还611亿欧元第二轮LTRO贷款--欧洲央行

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透法兰克福2月22日 - 银行业将偿还一年前在第二回合取得的三年期欧洲央行贷款中的611亿欧元(808亿美元),显示至少有部分金融体系恢复健全.
欧洲央行周五表示,有356家银行决定在2月27日的第一次机会就偿还贷款.有800家银行在2012年2月时申请了这批贷款.
周一的路透调查预估,银行业将偿还1,300亿美元第二轮长期再融资操作(LTRO)低利贷款.
欧洲央行在2011年12月和2012年2月两次向银行业释出三年期超低利资金,总额超过1兆(万亿)欧元.欧洲央行总裁德拉吉称,此举旨在避险信贷严重紧缩.
银行业上月在第一次机会偿还了1,372亿美元第一轮贷款,偿还金额高于预期,导致市场利率上扬.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。