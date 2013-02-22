欧洲金融: 银行业下周将偿还611亿欧元第二轮LTRO贷款--欧洲央行

路透法兰克福2月22日 - 银行业将偿还一年前在第二回合取得的三年期欧洲央行贷款中的611亿欧元(808亿美元),显示至少有部分金融体系恢复健全.

欧洲央行周五表示,有356家银行决定在2月27日的第一次机会就偿还贷款.有800家银行在2012年2月时申请了这批贷款.