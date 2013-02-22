国际油市: 亚洲柴油现货价差下滑,裂解价差守在22个月高点附近

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透新加坡2月22日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差周五下滑至每桶较新加坡报价升水0.25美元,但柴油裂解价差持续盘旋在22个月高点附近,因实货基本面强劲.
航煤价差则连续第五个交易日持稳,每桶较新加坡现货升水0.95美元,市场交投清淡,因部分市场人士在伦敦国际石油周2月20日结束后尚未返回市场.
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL)出售4万吨航煤船货,4月1-3日自New Mangalore装运,2月28日截标,标单至3月1日有效.
根据路透的数据,MRPL上回以较新加坡报价贴水0.80美元出售3月装运的航煤船货给BP.
中质馏分油的实货基本面料获得支撑至第二季,因地区需求增加且炼厂岁修造成供应趋紧.
在衍生品方面,3月/4月跨月价差盘旋在逾三个月高点每桶逆价差0.66美元,4月/5月合约则在每桶逆价差0.85美元.
截至亚洲收盘,3月柴油裂解价差下跌0.04美元至每桶较迪拜原油升水21.80美元,4月裂解价差亦下跌0.04美元至每桶较迪拜原油升水21.37美元.
新加坡现货市场有两笔柴油现货交易.
托克(Trafigura)从壳牌买进15万桶含油0.25%柴油,3月9-13日装运,每桶较新加坡报价折价0.90美元.
托克自中国石油买进15万桶含硫500ppm柴油,3月9-13日装运,每桶较新加坡报价升水0.25美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。