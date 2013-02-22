重温稿-台湾数据: 官方再调高今年经济成长预估,不排除央行意外升息

企业并购：美国反垄断机构有条件批准中国化工收购瑞士先正达
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
* 去年第四季GDP成长3.72%,高于概估
* 官方再调高今年全年GDP预估至3.59%
* 通膨若再走高,央行或有升息可能--分析师
路透台北2月22日 - 台湾去年第四季经济成长率3.72%,创下六季以来高位.而官方也再度略调高今年GDP成长预估,景气明显步向复苏.分析师认为,通膨走势必须留意,也不排除央行今年将会有意外升息的举措.
台湾主计总处周五表示,由于全球景气回稳,出口好转,而股市交易转趋活络,消费氛围改善之下,上修今年全年的经济成长预估至3.59%;而今年CPI(消费者物价指数)成长预估也略微调高,由1.31%调高至1.37%.
"政府已对台湾经济转为更趋乐观,"渣打银行首席经济分析师符铭财称,"后续要关注通膨趋势,我们预期如果CPI升幅高于1.5%,央行将在6月升息."
多数金融机构仍对台湾央行今年重贴现率保持1.875%的预估,且持续至今年底.但少数金融机构自第二季起也开始预估台湾央行将有升息举措.(台湾央行利率预估请见 )
不过,国泰金控经济研究处襄理陈钦奇表示,随着美国及中国经济数据偏向正面,台湾经济也将随之成长,今年GDP数据略微往上微调,显示台湾经济缓步复苏,推估台湾央行并不会急着升息.
"今年升息的机会都不大."陈钦奇说.
**景气明显步向复苏**
主计长石素梅表示,若以第四季的经济成长率来看,去年第四季的经济已开始明显复苏,而今年的各季情况也是逐季转好.
若以季调后经济成长率对上季年率(SAAR)来看,去年第四季经济成长率是7.30%,而今年各季预估分别是1.80%、3%、3.33%以及5.24%.
大众银行分析师陈森林也认为,股市上涨因素带动下,目前整体气氛较好.
"可是从美国与欧洲数据来看,终端需求并没有非常强,尤其欧洲没有起色...接下来美国还有加税问题,欧洲就更不用说了,所以要小心过度乐观后的不如预期."陈森林说.
美国联邦储备理事会(FED)两位高级官员周四暗示支持缩减美联储大举购债计划规模,市扬揣测购债结束时间可能早于预期.这令市场紧张不安,美国股市随后急转直下,料将结束连续七周的涨势.标准普尔500指数周四收低0.68%,盘中跌幅一度达到1.24%.
不过主计总处表示,本次的GDP预测并未加入美联储可能提前结束购债计划的变数.若日后此因素致使美国的经济成长率走滑,则会反映于未来的经济预测当中.
新加坡今日亦公布去年第四季的经济成长率为1.5%,2012年全年为1.3%.
去年第四季亚洲各国显现经济回温迹象.以中国为例,去年全年国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第四季度GDP同比增长7.9%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.
马来西亚去年第四季经济则同比增长6.4%,主由强劲内需带动 ;泰国第四季经济成长亦较上季增加3.6%,异常强劲.(亚洲经济体增长情况请见 )
以下为主计处今日公布的相关数据:
* 2012年第四季经济成长率年增3.72%(先前概估值为3.42%)
* 2012年第四季经济成长率经季调对上季年增1.78%(saqr)
* 2012年经济成长率年增1.26%(原估增1.25%)
以下为预估值:
* 2013年经济成长率3.59%(原估增3.53%)
* 2013年消费者物价指数年增率1.37%(原估增1.31%)
* 2013年出口金额年增率6.23%(原估增6.07%)
* 2013年进口金额年增率7.12%(原估增6.95%) (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透上海4月5日 - 中国将在河北省设雄安新区的消息公布后，投资界对于受益公司有各种版本的预测。华夏幸福等A股上市公司周二晚间纷纷刊登澄清公告。华夏幸福称，其在雄安新区的项目尚存不确定性。
0008GMT * 有传言称，隔夜市场大型日本官方养老基金再度出现在110.00前 * 美元/日圆低见110.27，未达到3月28日低点110.18和3月27日低点110.11 * 不过这次反弹幅度更浅，仍倾向于下行 * 阻力位来自小时图上呈现下降趋势的一目均衡云区，底部在110.94，该水准亦为55小时移动均线 * 除去110.00附近的期权障碍外，另有5.8亿美元的单纯期权也将到期(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)