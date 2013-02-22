国际油市: 亚洲燃料油现货价差上扬,受供应减少的预期支撑

根据路透的估算,180-cst燃料油价差升0.05美元,每吨较新加坡报价贴水2.10美元,380-cst燃料油价差则跌0.15美元至每吨较新加坡报价贴水0.85美元.

然而,跨月价差则持坚在正价差,在供应充裕的迹象下,交易商仍持审慎态度.官方数据显示,新加坡2月20日止当周岸上燃料油库存维持在逾2,000万桶.