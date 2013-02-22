国际油市: 亚洲燃料油现货价差上扬,受供应减少的预期支撑

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透新加坡2月22日 - 亚洲燃料油现货价差周五上扬,受套利船货减少的预期以及即将登场的炼厂岁修季影响.
根据路透的估算,180-cst燃料油价差升0.05美元,每吨较新加坡报价贴水2.10美元,380-cst燃料油价差则跌0.15美元至每吨较新加坡报价贴水0.85美元.
然而,跨月价差则持坚在正价差,在供应充裕的迹象下,交易商仍持审慎态度.官方数据显示,新加坡2月20日止当周岸上燃料油库存维持在逾2,000万桶.
根据路透数据,截至亚洲收盘,近月3月/4月跨月价差持平在每吨正价差1.75美元,4月/5月正价差扩大0.13美元至每吨0.88美元.
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd 出售8万吨380-cst含硫4%燃料油,4月3-5日由New Mangalore装运,2月28日截标,标单至3月1日有效.
MRPL先前出售3月装运的类似船货给PetroDiamond,离岸价格每吨较新加坡报价贴水3.00美元.
根据路透数据,燃料油近月3月裂解价差每桶较迪拜原油折价10.90美元,较上日扩大0.47美元.
现货市场有一笔380-cst燃料油交易.BP向Gunvor买进2万吨3月9-13日装运船货,每吨635.00美元,相当于每吨较新加坡现货报价折价约2.10美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。