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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 19:58 BJT

国际油市: 亚洲燃料油现货价差上扬,受供应减少的预期支撑

路透新加坡2月22日 - 亚洲燃料油现货价差周五上扬,受套利船货减少的预期以及即将登场的炼厂岁修季影响.

根据路透的估算,180-cst燃料油价差升0.05美元,每吨较新加坡报价贴水2.10美元,380-cst燃料油价差则跌0.15美元至每吨较新加坡报价贴水0.85美元.

然而,跨月价差则持坚在正价差,在供应充裕的迹象下,交易商仍持审慎态度.官方数据显示,新加坡2月20日止当周岸上燃料油库存维持在逾2,000万桶.

根据路透数据,截至亚洲收盘,近月3月/4月跨月价差持平在每吨正价差1.75美元,4月/5月正价差扩大0.13美元至每吨0.88美元.

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd 出售8万吨380-cst含硫4%燃料油,4月3-5日由New Mangalore装运,2月28日截标,标单至3月1日有效.

MRPL先前出售3月装运的类似船货给PetroDiamond,离岸价格每吨较新加坡报价贴水3.00美元.

根据路透数据,燃料油近月3月裂解价差每桶较迪拜原油折价10.90美元,较上日扩大0.47美元.

现货市场有一笔380-cst燃料油交易.BP向Gunvor买进2万吨3月9-13日装运船货,每吨635.00美元,相当于每吨较新加坡现货报价折价约2.10美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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