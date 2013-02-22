欧洲已公布经济指标--2013/2/22

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 -0.3 p +0.9 f 持平 p 德国 第四季 -0.6 @-f +0.2 @-f +0.1 f 法国 第四季 -0.3 p +0.1 f -- 意大利 第四季 -0.9 p -0.2 f -2.7 p 消费者物价指数(CPI) 英国 1月 -0.5 +0.5 +2.7 德国 1月 -0.5 f +0.3 r +1.7 f 法国(HICP) 1月 -0.6 +0.4 +1.4 意大利(HICP) 1月 -2.0 f +0.3 f +2.4 f 生产者物价指数(PPI) 英国 1月 0.2 -0.1 +2.0 德国 1月 +0.8 -0.3 +1.7 法国 12月 -0.3 -0.5 +1.6 意大利 12月 -0.2 -0.1 +1.8 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 1月 4.7 4.7 德国 12月 6.9 @ 6.9 @-r 法国 第二季 10.2 @ 10 @-r 意大利 12月 11.2 @ 11.2 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。