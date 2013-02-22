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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 20:32 BJT

美国FED: 圣路易斯联储总裁布拉德称,货币政策非常宽松且将维持"一段长时间"

路透2月22日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访谈中表示:

* 货币政策非常宽松,且将维持非常宽松"一段长时间"

* 美联储政策近期已经变得更为积极,因直接购买公债较扭转操作更具威力.(完)

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