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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 21:38 BJT

表格: 加拿大1月CPI较上年同期上升0.5%,为三年来最小涨幅

路透2月22日 - 加拿大统计局周五公布:

* 1月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%,较上年同期上升0.5%

* 1月核心CPI较前月上涨0.1%,较上年同期上升1.0%

较上月(%) 较上年同期(%)

1月 12月 1月 12月

整体CPI +0.1 -0.6 +0.5 +0.8

加拿大央行核心CPI +0.1 -0.6 +1.0 +1.1

经季节调整 -0.1 0.0 -- --

(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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