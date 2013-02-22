表格: 加拿大1月CPI较上年同期上升0.5%,为三年来最小涨幅

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透2月22日 - 加拿大统计局周五公布:
* 1月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%,较上年同期上升0.5%
* 1月核心CPI较前月上涨0.1%,较上年同期上升1.0%
较上月(%) 较上年同期(%)
1月 12月 1月 12月
整体CPI +0.1 -0.6 +0.5 +0.8
加拿大央行核心CPI +0.1 -0.6 +1.0 +1.1
经季节调整 -0.1 0.0 -- --
(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。