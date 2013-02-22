表格: 加拿大12月零售销售较前月下滑2.1%,降幅大于预期

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透2月22日 - 加拿大统计局周五公布,
* 12月零售销售较前月下滑2.1%,11月为增长0.3%(前值为增长0.2%)
* 12月扣除汽车的零售销售较前月下滑0.9%
(百分比变动) 12月 12月 11月(修正值) 11月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 -2.1 -0.7 +0.3 +0.2
扣除汽车/零部件 -0.9 -0.5 -0.2 -0.3
注:数据经过季节性调整.
路透调查的分析师此前预估,12月零售销售较较前月下滑0.3%,扣除汽车的零售销售较上月增长0.1%.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。