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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 21:41 BJT

表格: 加拿大12月零售销售较前月下滑2.1%,降幅大于预期

路透2月22日 - 加拿大统计局周五公布,

* 12月零售销售较前月下滑2.1%,11月为增长0.3%(前值为增长0.2%)

* 12月扣除汽车的零售销售较前月下滑0.9%

(百分比变动) 12月 12月 11月(修正值) 11月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 -2.1 -0.7 +0.3 +0.2

扣除汽车/零部件 -0.9 -0.5 -0.2 -0.3

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,12月零售销售较较前月下滑0.3%,扣除汽车的零售销售较上月增长0.1%.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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