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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 21:13 BJT

欧洲央行: 执委亚斯穆森表示,央行采取宽松货币政策立场仍是适当的

路透柏林2月22日 - 欧洲央行执委亚斯穆森向路透表示表示:

* 欧洲央行采取宽松货币政策立场,这仍是适当的

* 预期欧元区通胀水准将在未来数月降至2%以下

* 预期欧元区今年复苏将相当缓慢,可能要到下半年才会发力.(完)

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