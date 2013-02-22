欧洲央行: 执委亚斯穆森表示,央行采取宽松货币政策立场仍是适当的

中国个股：华夏幸福雄安新区的项目存不确定性，冀东水泥料带动水泥需求

路透上海4月5日 - 中国将在河北省设雄安新区的消息公布后，投资界对于受益公司有各种版本的预测。华夏幸福等A股上市公司周二晚间纷纷刊登澄清公告。华夏幸福称，其在雄安新区的项目尚存不确定性。