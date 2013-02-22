表格: 美国2月14日止当周农作物出口销售报告--USDA

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透华盛顿2月22日 - 美国农业部(USDA)周五公布2月14日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 699.3 56.6 755.9 860.8 56.6 22,347.9 23,495.7
大麦 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 123.0 82.7
玉米 361.9 20.1 382.0 388.2 20.3 14,243.6 30,163.6
高粱 4.2 0.0 4.2 6.1 0.0 1,020.6 601.0
大豆 -119.5 62.0 -57.5 217.2 62.0 33,910.2 28,310.6
豆粕 236.1 25.0 261.1 243.0 25.0 7,101.3 5,018.3
豆油 28.9 0.0 28.9 30.3 0.0 804.3 267.8
皮马棉 14.8 14.9 29.7 14.8 14.9 620.2 542.6
陆地棉 171.6 38.2 209.8 186.0 38.2 9,946.1 10,313.2
稻米 64.0 0.0 64.0 65.0 0.0 2,367.0 2,046.7
浏览美国农业部报告全文,请点 ;相关中文新闻请点选.(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。