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货币新闻 | 2013年 2月 23日 星期六 05:19 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.86%,Nasdaq指数上扬0.97%

路透纽约2月22日 - 美国股市周五收涨,因道指成份股惠普 受强劲业绩推动大涨,且美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话缓解了对美联储将限制刺激举措规模的担忧.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高119.95点,或0.86%,至14,000.57点;标准普尔500指数 收涨13.18点,或0.88%,至1,515.60点.Nasdaq指数 上扬30.33点,或0.97%,至3,161.82点.

本周,道指收高0.1%,标普500指数回落0.3%,NASDAQ指数收跌近1.0%.(完)

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