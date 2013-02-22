全球贸易: 如果日本参加TPP磋商,将讨论所有商品关税-日美联合声明

企业并购：美国反垄断机构有条件批准中国化工收购瑞士先正达
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
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路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透上海4月5日 - 中国将在河北省设雄安新区的消息公布后，投资界对于受益公司有各种版本的预测。华夏幸福等A股上市公司周二晚间纷纷刊登澄清公告。华夏幸福称，其在雄安新区的项目尚存不确定性。
0008GMT * 有传言称，隔夜市场大型日本官方养老基金再度出现在110.00前 * 美元/日圆低见110.27，未达到3月28日低点110.18和3月27日低点110.11 * 不过这次反弹幅度更浅，仍倾向于下行 * 阻力位来自小时图上呈现下降趋势的一目均衡云区，底部在110.94，该水准亦为55小时移动均线 * 除去110.00附近的期权障碍外，另有5.8亿美元的单纯期权也将到期(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)