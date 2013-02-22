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市场报道 | 2013年 2月 23日 星期六 05:52 BJT

加拿大股市: 收高,受能源股和银行股带动

路透多伦多2月22日 - 加拿大股市周五收高,因权重的能源股跟随油价攀升,金融股在公布业绩前也走强.本周大盘指数小幅收高,尽管周三和周四大跌.

银行股受对股市的普遍乐观情绪推动上扬.下周加拿大银行将公布业绩,一些投资人预计将增加派息.

油价在连续两日大跌后反弹,能源股跟随油价走强.

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 从周四触及的五周低点反弹,收高61.66点,或0.49%,至12,01.63点,本周微升0.12%.(完)

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