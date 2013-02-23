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亚洲 | 2013年 2月 23日 星期六 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报2月23日

* 头版头条:

--行政院主计总处昨日发布去年第4季经济成长率达3.72%,创下近六季新高,监于全球经济较前乐观,因此三度上修今年经济成长预测至3.59%,经济将呈逐季扩张,显示台湾景气已明显迈向复苏.

* 其他:

--鸿海 入股夏普 最后拍板日3月底的期限正在倒数之际,日本读卖新闻却报导夏普3月底将公布的中期营运计画,不会将鸿海入股案纳入该计画中,甚至直指双方恐难在3月底前完成协商,再度引发市场有关鸿夏恋破局说四起.

--大陆国务院最新批准昆山设立"深化两岸产业合作试验区",金融业先行先试列入其中,台资银行已在大陆设有据点的彰化银行 、第一银行、华南银行,皆表达对前进或扩大于昆山设点的强烈兴趣,并指将评估相关商机.

--政府正积极推动厂商回台投资,却因输配电线路工程遭到地方抗争,让麦当劳 最大供应商基富食品的4亿多台币投资案可能成为幻影,在工总疾呼奔走下,经济部工业局将与工总将设立"双工热线",为业者排除投资障碍.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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