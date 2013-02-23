《台湾报摘》--工商时报2月23日

《全球汇市》美元上涨，因美国民间就业数据强劲
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
* 头版头条:
--行政院主计总处昨日发布去年第4季经济成长率达3.72%,创下近六季新高,监于全球经济较前乐观,因此三度上修今年经济成长预测至3.59%,经济将呈逐季扩张,显示台湾景气已明显迈向复苏.
* 其他:
--鸿海 入股夏普 最后拍板日3月底的期限正在倒数之际,日本读卖新闻却报导夏普3月底将公布的中期营运计画,不会将鸿海入股案纳入该计画中,甚至直指双方恐难在3月底前完成协商,再度引发市场有关鸿夏恋破局说四起.
--大陆国务院最新批准昆山设立"深化两岸产业合作试验区",金融业先行先试列入其中,台资银行已在大陆设有据点的彰化银行 、第一银行、华南银行,皆表达对前进或扩大于昆山设点的强烈兴趣,并指将评估相关商机.
--政府正积极推动厂商回台投资,却因输配电线路工程遭到地方抗争,让麦当劳 最大供应商基富食品的4亿多台币投资案可能成为幻影,在工总疾呼奔走下,经济部工业局将与工总将设立"双工热线",为业者排除投资障碍.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
* 金价未能突破200日移动均线带来压力 * 美国就业数据优于预期 * 美联储发布会议记录后美元走软，提供支撑 * “习特会”前，避险需求支撑金价 路透纽约/伦敦4月5日 - 金价周三从一个月高位回落，此前美国公布 的就业数据优于预期，提振美国公债收益率和美元，但在美国联邦储备理 事会(FED/美联储)发布3月货币政策会议记录后，金价跌势受限。 美联储会议记录显示，只要经济数据保持强劲，美联储就应在今年晚 些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。之后金价 缩减部分跌幅。 1857 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,251.74美元，美国期金 收挫0.8%，报1,248.50美元。 盘中稍早，美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美 国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，而且远高于分析 师预估的增加18.7万个。 “ADP就业数据远胜预期，拖累金价下滑，并给美元指数一些支撑
路透纽约/伦敦4月5日 - 原糖期货周三跌至11个月低位，回吐了早盘的升幅，因技术性阻力抵消了主要消费国印度将允许无关税进口原糖的消息，伦敦可可和阿拉比卡咖啡小幅下跌。