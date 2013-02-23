《台湾报摘》--经济日报2月23日

《全球汇市》美元上涨，因美国民间就业数据强劲
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
* 头版头条:
--全球景气持稳,主计总处昨日三度上修今年经济成长率至3.59%,其中,半导体族群领军下,民间投资可望站上2.3兆(台币)创新高,各季成长率预估都站上3%,显示今年是稳定成长年.
* 其他:
--义联集团董事长林义守、中钢 集团董事长邹若齐昨日异口同声表示,看旺上半年整体钢市,并都认为第2季会比本季好.
--中共总书记习近平,将于廿五日上午九时于人民大会堂会见国民党荣誉主席连战,北京消息人士称,习近平将会向连战表达,中共希望大陆和台湾合作开发南海,共同探勘东海油井,这是中共领导人首次公开呼吁,大陆和台湾要在东海及南海问题上充分合作.
--台新金控 总经理饶世湛暨台新金财务长兼发言人林维俊昨日出面召开记者会,发布五点澄清,除数度向财政部表示抱歉外,也强调2家子公司董事会对彰银与台新银行合并讨论案"无限期暂缓"、"没有时间表".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
* 金价未能突破200日移动均线带来压力 * 美国就业数据优于预期 * 美联储发布会议记录后美元走软，提供支撑 * “习特会”前，避险需求支撑金价 路透纽约/伦敦4月5日 - 金价周三从一个月高位回落，此前美国公布 的就业数据优于预期，提振美国公债收益率和美元，但在美国联邦储备理 事会(FED/美联储)发布3月货币政策会议记录后，金价跌势受限。 美联储会议记录显示，只要经济数据保持强劲，美联储就应在今年晚 些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。之后金价 缩减部分跌幅。 1857 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,251.74美元，美国期金 收挫0.8%，报1,248.50美元。 盘中稍早，美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美 国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，而且远高于分析 师预估的增加18.7万个。 “ADP就业数据远胜预期，拖累金价下滑，并给美元指数一些支撑
路透纽约/伦敦4月5日 - 原糖期货周三跌至11个月低位，回吐了早盘的升幅，因技术性阻力抵消了主要消费国印度将允许无关税进口原糖的消息，伦敦可可和阿拉比卡咖啡小幅下跌。