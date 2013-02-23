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亚洲 | 2013年 2月 23日 星期六 08:38 BJT

《台湾报摘》--经济日报2月23日

* 头版头条:

--全球景气持稳,主计总处昨日三度上修今年经济成长率至3.59%,其中,半导体族群领军下,民间投资可望站上2.3兆(台币)创新高,各季成长率预估都站上3%,显示今年是稳定成长年.

* 其他:

--义联集团董事长林义守、中钢 集团董事长邹若齐昨日异口同声表示,看旺上半年整体钢市,并都认为第2季会比本季好.

--中共总书记习近平,将于廿五日上午九时于人民大会堂会见国民党荣誉主席连战,北京消息人士称,习近平将会向连战表达,中共希望大陆和台湾合作开发南海,共同探勘东海油井,这是中共领导人首次公开呼吁,大陆和台湾要在东海及南海问题上充分合作.

--台新金控 总经理饶世湛暨台新金财务长兼发言人林维俊昨日出面召开记者会,发布五点澄清,除数度向财政部表示抱歉外,也强调2家子公司董事会对彰银与台新银行合并讨论案"无限期暂缓"、"没有时间表".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)

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