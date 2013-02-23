表格: 外资及陆资在台股买超6.44亿台币,由卖转买

《全球汇市》美元上涨，因美国民间就业数据强劲
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
路透台北2月23日 - 台湾证券交易所周六资料显示,外资及陆资今日在台股买超6.44亿台币,由卖转买;上日修正后为卖超15.01亿台币.
三大法人今日合计买超9.12亿台币,上交易日修正后为卖超20.72亿台币.
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
2/23 +6.44 +6.44 -3.76 +9.12
2/22 -15.01r +4.13 -9.83r -20.72r
2/21 -12.05r -2.32 -11.56r -25.93r
2/20 +59.85r +9.08 +2.44r +71.38r
2/19 +20.04r +9.28 -8.63r +20.70r
2/18 +32.55r +10.43 +3.22r +46.20r
2/6 +74.82 -2.41 -4.94r +67.47r
2/5 +46.67r +2.37 -3.69r +45.35r
2/4 +80.73 +9.96 -7.43r +83.27r
2/1 +61.30r +4.95 +1.19r +67.44r 本月累计 +355.35 +51.91 -42.99 +364.26
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
* 金价未能突破200日移动均线带来压力 * 美国就业数据优于预期 * 美联储发布会议记录后美元走软，提供支撑 * “习特会”前，避险需求支撑金价 路透纽约/伦敦4月5日 - 金价周三从一个月高位回落，此前美国公布 的就业数据优于预期，提振美国公债收益率和美元，但在美国联邦储备理 事会(FED/美联储)发布3月货币政策会议记录后，金价跌势受限。 美联储会议记录显示，只要经济数据保持强劲，美联储就应在今年晚 些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。之后金价 缩减部分跌幅。 1857 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,251.74美元，美国期金 收挫0.8%，报1,248.50美元。 盘中稍早，美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美 国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，而且远高于分析 师预估的增加18.7万个。 “ADP就业数据远胜预期，拖累金价下滑，并给美元指数一些支撑
路透纽约/伦敦4月5日 - 原糖期货周三跌至11个月低位，回吐了早盘的升幅，因技术性阻力抵消了主要消费国印度将允许无关税进口原糖的消息，伦敦可可和阿拉比卡咖啡小幅下跌。