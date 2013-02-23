台湾汇市: 台币清淡市况中收于平盘,下周美联储官员谈话成重点

* 市场趋向观望交易静淡 * 下周美国宽松走向受注目 * 下周交投料持于29.500-29.700 路透台北2月23日 - 台币兑美元 周六收于平盘.台湾补行交易日因缺乏国际市 况指引,交易清淡,虽有部分外商看淡美元祭出卖盘,但央行进场调节买入美元,加上进出口商 零星的实质抛补,令市场力道均衡,汇价得以维持稳定,未有大幅波动. 展望下周,交易商关注美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克及多位美联储官员的相关谈 话,以确定美国宽松力道及期限是否提早缩减.而欧洲的经济表现也在交易员的观察之列,因 近来虽然全球经济回暖的声音渐出,但市场仍担忧部分人士是否过份乐观. 由于不确定因素增多,交易员称市场观望的气氛仍浓,且近期29.650附近见出口商美元卖 盘,29.550附近则有进口商买入美元,下周推估台币将于29.500-29.700区间震荡. "美国看起来并没有强力的复苏...美股能不能续高也是疑问."一本地银行交易员说. 累计本周台币走高9.2分,约当升值0.31%;远低于同期间(至上个交易日)韩元 走升1.01%. 交易员并指出,全球经济基本面的变化瞬息万变,欧洲经济看来仍问题重重,令隔夜欧元 大跌;而英国传出持续宽松的声音,日圆的走势尚待观察.台湾本地的经济是否能好到令央行 考虑于年内升息,也会对汇市投入变数.由于国际局势难以掌握,部分交易商回归观察实际的 交易水位,包括台股是否能持续吸引外资汇入,以及出口商季节性的美元卖盘是否更为集中等 等. 欧元兑美元 周五触及六周低点,势将录得三周连跌,此前欧洲央行表示,银行将偿 还给央行危机贷款的规模不及预期的一半,且意大利大选有不确定性. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日没有交易. 台湾股市 今日收高0.49%报7,986.89点,外资及陆资在台股小幅买超6.44亿台币, 转卖为买. 台湾去年第四季经济成长率3.72%,创下六季以来高位.而官方也再度略调高今年GDP成长 预估,景气明显步向复苏.分析师认为,通膨走势必须留意,也不排除央行今年将会有意外升息 的举措. 下周全球重要数据及事件包括周一汇丰2月中国制造业PMI;周二美联储主席贝南克在参 议院金融委员会作半年度证词陈述;周三英国第四季GDP、日本2月制造业PMI、贝南克众议院 证词陈述、达拉斯联邦银行总裁发表讲话;周四德国2月失业率、亚特兰大联邦储备银行总裁 讲话、美联储理事演说、芝加哥联邦储备银行总裁讲话及周五中国2月制造业官方PMI、欧元 区2月制造业PMI. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.658 29.658 29.580-29.660 29.660 2.34 7.33 元太外汇经纪公司 29.607 29.610 29.599-29.630 29.630 0.71 3.82 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.170/-0.145 -0.170/-0.145 (完)