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亚洲 | 2013年 2月 23日 星期六 16:28 BJT

台湾汇市: 台币清淡市况中收于平盘,下周美联储官员谈话成重点

* 市场趋向观望交易静淡
    * 下周美国宽松走向受注目
    * 下周交投料持于29.500-29.700

    路透台北2月23日 - 台币兑美元 周六收于平盘.台湾补行交易日因缺乏国际市
况指引,交易清淡,虽有部分外商看淡美元祭出卖盘,但央行进场调节买入美元,加上进出口商
零星的实质抛补,令市场力道均衡,汇价得以维持稳定,未有大幅波动.
    
    展望下周,交易商关注美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克及多位美联储官员的相关谈
话,以确定美国宽松力道及期限是否提早缩减.而欧洲的经济表现也在交易员的观察之列,因
近来虽然全球经济回暖的声音渐出,但市场仍担忧部分人士是否过份乐观.
    
    由于不确定因素增多,交易员称市场观望的气氛仍浓,且近期29.650附近见出口商美元卖
盘,29.550附近则有进口商买入美元,下周推估台币将于29.500-29.700区间震荡.

    "美国看起来并没有强力的复苏...美股能不能续高也是疑问."一本地银行交易员说.
    
    累计本周台币走高9.2分,约当升值0.31%;远低于同期间(至上个交易日)韩元 
走升1.01%.
          
    交易员并指出,全球经济基本面的变化瞬息万变,欧洲经济看来仍问题重重,令隔夜欧元
大跌;而英国传出持续宽松的声音,日圆的走势尚待观察.台湾本地的经济是否能好到令央行
考虑于年内升息,也会对汇市投入变数.由于国际局势难以掌握,部分交易商回归观察实际的
交易水位,包括台股是否能持续吸引外资汇入,以及出口商季节性的美元卖盘是否更为集中等
等.
    
     欧元兑美元 周五触及六周低点,势将录得三周连跌,此前欧洲央行表示,银行将偿
还给央行危机贷款的规模不及预期的一半,且意大利大选有不确定性. 
 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日没有交易.
 
    台湾股市 今日收高0.49%报7,986.89点,外资及陆资在台股小幅买超6.44亿台币,
转卖为买. 
       
    台湾去年第四季经济成长率3.72%,创下六季以来高位.而官方也再度略调高今年GDP成长
预估,景气明显步向复苏.分析师认为,通膨走势必须留意,也不排除央行今年将会有意外升息
的举措. 
    
    下周全球重要数据及事件包括周一汇丰2月中国制造业PMI;周二美联储主席贝南克在参
议院金融委员会作半年度证词陈述;周三英国第四季GDP、日本2月制造业PMI、贝南克众议院
证词陈述、达拉斯联邦银行总裁发表讲话;周四德国2月失业率、亚特兰大联邦储备银行总裁
讲话、美联储理事演说、芝加哥联邦储备银行总裁讲话及周五中国2月制造业官方PMI、欧元
区2月制造业PMI.
    
            
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
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