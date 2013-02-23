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亚洲 | 2013年 2月 23日 星期六 10:01 BJT

台湾股市: 盘初上涨,由光电股领涨

路透台北2月23日 - 台湾股市周六盘初上涨0.43%,由光电类股指数 领涨0.9%最强劲.

台湾金融市场周六开盘交易,因农历春节前连假因而补上班一日.

加权股价指数 升31.43点至7,979.15点,上交易日台股则是收跌0.12%.

笔记型电脑代工大厂仁宝 盘初升1.7%,因本地媒体报导仁宝将为谷歌 的首款触控型笔记型电脑代工.

台币兑美元 盘初变动不大,报29.649美元.(完)

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