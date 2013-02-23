台湾债市: 公债RP利率持稳,农历年后利率下调近尾声

路透台北2月23日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周六持稳在区间下缘.资金调度人士表示,今日全球只有台湾交易,因此包括客户端都将资金落点避开,所以以到期续做为主.

他们表示,在年后资金回笼以及央行维持宽松基调不变带动下,市场资金相当充裕且偏向泛滥,不过在近日将RP利率微幅下调1-2个基点后,也面临客户不愿再接受调整的坚持.

"(券商承作)公债在0.68%,公司债0.78%应该是近期的底了."一证券资金调度交易员说.

另在票券商部分,一大型票券商交易员也指出,公司债RP自0.73%稳步下调后,在0.70%关卡也暂时止步.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%,主要交投落在0.69%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,部分在0.78%.

票券商方面,10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.70-0.73%.