台湾债市: 公债RP利率持稳,农历年后利率下调近尾声

《全球汇市》美元上涨，因美国民间就业数据强劲
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
路透台北2月23日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周六持稳在区间下缘.资金调度人士表示,今日全球只有台湾交易,因此包括客户端都将资金落点避开,所以以到期续做为主.
他们表示,在年后资金回笼以及央行维持宽松基调不变带动下,市场资金相当充裕且偏向泛滥,不过在近日将RP利率微幅下调1-2个基点后,也面临客户不愿再接受调整的坚持.
"(券商承作)公债在0.68%,公司债0.78%应该是近期的底了."一证券资金调度交易员说.
另在票券商部分,一大型票券商交易员也指出,公司债RP自0.73%稳步下调后,在0.70%关卡也暂时止步.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%,主要交投落在0.69%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,部分在0.78%.
票券商方面,10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.70-0.73%.
展望下周,交易商表示,紧缩因素有周一南亚 60亿公司债交割,周二统一 20亿台币公司债交割,以及350亿台币的30年公债102/5交割.(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
* 金价未能突破200日移动均线带来压力 * 美国就业数据优于预期 * 美联储发布会议记录后美元走软，提供支撑 * “习特会”前，避险需求支撑金价 路透纽约/伦敦4月5日 - 金价周三从一个月高位回落，此前美国公布 的就业数据优于预期，提振美国公债收益率和美元，但在美国联邦储备理 事会(FED/美联储)发布3月货币政策会议记录后，金价跌势受限。 美联储会议记录显示，只要经济数据保持强劲，美联储就应在今年晚 些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。之后金价 缩减部分跌幅。 1857 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,251.74美元，美国期金 收挫0.8%，报1,248.50美元。 盘中稍早，美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美 国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，而且远高于分析 师预估的增加18.7万个。 “ADP就业数据远胜预期，拖累金价下滑，并给美元指数一些支撑
路透纽约/伦敦4月5日 - 原糖期货周三跌至11个月低位，回吐了早盘的升幅，因技术性阻力抵消了主要消费国印度将允许无关税进口原糖的消息，伦敦可可和阿拉比卡咖啡小幅下跌。