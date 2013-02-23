《台湾新债预测》联电五年无担债得标利率料落在1.33-1.35%

《全球汇市》美元上涨，因美国民间就业数据强劲
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
路透台北2月23日 - 全球晶圆代工大厂--联电 周一将招标无担保公司债,路透调查显示,五、七年得标利率预估区间分别为1.33-1.35%、1.47-1.50%.至于10年券部分,市场看法保守且分歧,不排除将额度转向五年及七年分配的可能.
受昨日30年券公债102/5得标利率高于预期影响,市场对周一要标售的联电公司债心态趋于保守.各家承销商也纷纷上调得标预期区间.
据接受路透调查的五家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.33%,最高在1.40%;七年期最低预估在1.44%,最高在1.50%.
至于10年券,最低预估在1.60%,最高来到1.80%,且有两家承销商表示无法预估,因客户端下标意愿低落.
台湾央行昨日标售30年期公债102/5 得标利率为1.795%,高于市场预期.先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.74-1.76%间,最低预估在1.73%,最高在1.80%.
联电将在周一下午竞标102-1期无担保公司债100亿台币,其中五年预计发行50亿台币,七年为30亿,10年则为20亿,各年期可增减50%,预计标售后三个工作日之内公布结果.
联电在中华信评的评等为"twAA".(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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