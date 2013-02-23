中国证券: 转融业务试点下周四推出,初期标的90只股11券商参与

《全球汇市》美元上涨，因美国民间就业数据强劲
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
路透上海2月23日 - 中国转融券业务试点的各项准备工作已基本就绪,将于下周四(28日)推出.转融业务初期标的证券为90只股票,首批将有11家证券公司参与转融券业务试点.专家认为,中长期来看,不会因为转融券推出造成市场下跌.
中国证券报周六报导称,试点初期,转融券标的证券为90只股票(不包括ETF基金),总流通市值为9.3万亿元人民币,占全部A股流通市值的近50%.这些标的股票主要是从现有500只融资融券标的股票中选取,流通市值较大、流动性和交易活跃度较好.
其中,上海市场选取50只,占沪市A股流通市值比重为57.9%,平均每只标的股票流通市值为1,588.8亿元;深圳市场选取40只,占深市A股流通市值比重为26.3%,平均每只标的股票流通市值是341.3亿.
另据报导,首批参与转融券业务试点的11家证券公司包括中信 、光大 、广发 、国泰君安、国信、海通 、华泰 、申银万国、招商 、银河和中信建投等证券公司.
参与转融券业务试点的证券公司在转融券业务中具有双重角色,既作为转融券业务的借入人向中国证券金融公司借入证券,用于对其客户的融券业务;又作为代理人接受其客户的委托,将上市公司机构股东持有的证券出借给中国证券金融公司.
转融券业务试点的推出,客观上增加了融券交易的证券来源,市场担心会放大融券卖空规模.对此,相关专家表示,转融券只是完善市场交易机制的配套制度,总体来看其作用是中性的.中长期来看,不会因为转融券推出造成市场下跌.
转融券业务是证券公司融券业务的配套机制.按照现有的规则,证券公司只能使用自有证券办理对其客户的融券,当证券公司自有证券不足时,可以通过证券金融公司向上市公司机构股东借入证券,以满足客户的融券需求.
此前中国证券报曾报导称,多位市场人士透露,转融通第五轮测试今日正式展开,30家券商将参与,中国人寿资产管理公司将作为独立出借人参加本轮测试;证金公司通知明确,此轮测试将全面验证相关方转融券业务信息系统与业务、流程的一致性,为转融券业务上线做好准备. (完_ (发稿 刘昕; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
* 金价未能突破200日移动均线带来压力 * 美国就业数据优于预期 * 美联储发布会议记录后美元走软，提供支撑 * “习特会”前，避险需求支撑金价 路透纽约/伦敦4月5日 - 金价周三从一个月高位回落，此前美国公布 的就业数据优于预期，提振美国公债收益率和美元，但在美国联邦储备理 事会(FED/美联储)发布3月货币政策会议记录后，金价跌势受限。 美联储会议记录显示，只要经济数据保持强劲，美联储就应在今年晚 些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。之后金价 缩减部分跌幅。 1857 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,251.74美元，美国期金 收挫0.8%，报1,248.50美元。 盘中稍早，美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美 国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，而且远高于分析 师预估的增加18.7万个。 “ADP就业数据远胜预期，拖累金价下滑，并给美元指数一些支撑
路透纽约/伦敦4月5日 - 原糖期货周三跌至11个月低位，回吐了早盘的升幅，因技术性阻力抵消了主要消费国印度将允许无关税进口原糖的消息，伦敦可可和阿拉比卡咖啡小幅下跌。