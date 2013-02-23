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亚洲 | 2013年 2月 23日 星期六 15:00 BJT

台湾债市: 中长券殖利率弹升,部分30年券停损浮额释出

路透台北2月23日 - 台湾债市中长券殖利率周六收高,反映30年券102/5标售结果高于预期的利空,10年指
标公债殖利率 创逾七个半月收盘高点,殖利率曲线中后端趋于陡峭.
    
    交易商指出,102/5得标利率明显高于预期,让一些仅"志在参与,不在拿券"的交易商也中奖,今日这些浮额
逐步释出到市场,带动发行前交易殖利率走高,进而影响中长券的表现.由于今日只有台湾开市,有的交易员甚至
请假未上班,预料下周上半前,102/5仍将处于清洗浮额阶段,对中长券将产生一定程度压力,短券表现则会相对
稳定.下周一102/6发行前交易殖利率区间看在1.22-1.24%.   
    
    "我们写以为安全的价位,也标到了,但没有停损的急迫性."一大型证券商交易员说.
    
    另一证券商交易主管则称,10年券102/6发行前交易殖利率突破了1.20-1.21%整理区间后,短多的确面临不
少压力.下周要看国际间的变数是否牵动股市表现,进而带动债市跟进反应.若股市持续上扬,债市的停损卖压就
会更重.
    
    台湾央行昨日标售102/5,得标利率为1.795%,高于市场预期. 此令市场对下周一将标售的
联电 公司债也保守看待,纷纷将得标利率预测区间向上调整. 
    
    台湾股市周六补上班日收高0.49%,因昨晚美股大涨带动,加权股价指数 收涨39.17点或0.49%,报7,9
86.89点.开盘上涨0.4%. 
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       2      102/4                      0.00      0.7300   0.7300-0.7300         3.0
       5      102/2                     +0.30      0.9080   0.9055-0.9090         6.5
      10      102/6                     +0.66      1.2288   1.2195-1.2298       130.0
      20      102/3                     +3.50      1.6600   1.6350-1.6600         1.0
      30      102/5                     +1.90      1.8090   1.8000-1.8090         3.5
    102/5标售结果高于预期,令昨日102/6的未平仓空单量也快速攀升至逾100亿台币.交易商认为,空单已经累
积到足以发动轧空的量,因此下周在操作上要审慎小心.
    
    "标售之前不宜太躁进."他说. 
    
    央行将于下周五标售102/6,金额400亿台币.      
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       102/3                       1.6600
         15       102/1                     没有成交
         10       101/9                       1.2200
          5       102/2                       0.9080
          2       102/4                       0.7300
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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