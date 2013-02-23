台湾债市: 中长券殖利率弹升,部分30年券停损浮额释出

路透台北2月23日 - 台湾债市中长券殖利率周六收高,反映30年券102/5标售结果高于预期的利空,10年指 标公债殖利率 创逾七个半月收盘高点,殖利率曲线中后端趋于陡峭. 交易商指出,102/5得标利率明显高于预期,让一些仅"志在参与,不在拿券"的交易商也中奖,今日这些浮额 逐步释出到市场,带动发行前交易殖利率走高,进而影响中长券的表现.由于今日只有台湾开市,有的交易员甚至 请假未上班,预料下周上半前,102/5仍将处于清洗浮额阶段,对中长券将产生一定程度压力,短券表现则会相对 稳定.下周一102/6发行前交易殖利率区间看在1.22-1.24%. "我们写以为安全的价位,也标到了,但没有停损的急迫性."一大型证券商交易员说. 另一证券商交易主管则称,10年券102/6发行前交易殖利率突破了1.20-1.21%整理区间后,短多的确面临不 少压力.下周要看国际间的变数是否牵动股市表现,进而带动债市跟进反应.若股市持续上扬,债市的停损卖压就 会更重. 台湾央行昨日标售102/5,得标利率为1.795%,高于市场预期. 此令市场对下周一将标售的 联电 公司债也保守看待,纷纷将得标利率预测区间向上调整. 台湾股市周六补上班日收高0.49%,因昨晚美股大涨带动,加权股价指数 收涨39.17点或0.49%,报7,9 86.89点.开盘上涨0.4%. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 2 102/4 0.00 0.7300 0.7300-0.7300 3.0 5 102/2 +0.30 0.9080 0.9055-0.9090 6.5 10 102/6 +0.66 1.2288 1.2195-1.2298 130.0 20 102/3 +3.50 1.6600 1.6350-1.6600 1.0 30 102/5 +1.90 1.8090 1.8000-1.8090 3.5 102/5标售结果高于预期,令昨日102/6的未平仓空单量也快速攀升至逾100亿台币.交易商认为,空单已经累 积到足以发动轧空的量,因此下周在操作上要审慎小心. "标售之前不宜太躁进."他说. 央行将于下周五标售102/6,金额400亿台币. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 102/3 1.6600 15 102/1 没有成交 10 101/9 1.2200 5 102/2 0.9080 2 102/4 0.7300 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)