台湾货币市场: 短率稳于近期低位,补上班日交易意兴阑珊

* 补上班日交易清淡

* 短率稳于近期低位

记者 高洁如

路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周六大致平稳.补上班日各方交易意兴阑珊,成交偏向清淡,短率没有大的变化.

交易人士表示,整体市场的资金环境还是偏多,多家银行虽有意拆出,但对手难觅,除了到期合约续一续以外,新的交易承做不多,短率大致还是在先前的低位.

"今天资金平平的,因为周六,先前大家都把资金落点避开了,"一位民营银行资金调度人员说.另一位外商银交易员表示,今天顶多是把申报央行存单的单子打一打,到期合约要续的续一下,也没有其他的交易了.

"今天一通电话都没有,"另外一家小型外商银行资金调度人士表示.

今年农历春节的通货发行数在2月8日再创下历史高位,通货发行数达1兆(万亿)8,730亿台币.本周一(18日)开始农历年后首日上班开始通货回笼,累计至22日的通货回笼总计达2,104.8亿台币,周五单日回笼233.6亿台币.

本地时间1530银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%,上日亦同;今日区间在0.295-0.41%,上日在0.295-0.42%;一周拆款利率在0.388-0.44%,上日在0.388-0.46%.

**短票利率稳于低位**

票券商则指出,银行买票资金还是很多,无奈票量仍很少,致短票利率仍稳于区间的低位.

"虽然交易淡,但银行还是要消钱,今天大行库仍然有买票或拆款,"一位票券商交易员说.

今日30天左右短票利率今日成交在0.7%,上日在0.7-0.71%.

台湾央行周六存单到期金额324.5亿,存单发行金额待稍晚公布.

下周存单到期总额为1兆(万亿)3,984.85亿台币,存单到期情况各为:周一7,162.35亿、周二3,761.5亿、周三2,743亿、周四因二二八纪念日放假一日、周五为提存期的最末一日,存单到期金额318亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为352亿台币;累计超额准备为922亿台币,加计前期1%的超额准备为2,349亿台币.

**公债附买回利率持稳**

公债与公司债附买回(RP)利率则持稳在区间下缘.资金调度人士表示,今日全球只有台湾交易,因此包括客户端都将资金落点避开,所以以到期续做为主.

他们表示,在年后资金回笼以及央行维持宽松基调不变带动下,市场资金相当充裕且偏向泛滥,不过在近日将RP利率微幅下调1-2个基点后,也面临客户不愿再接受调整的坚持.

"(券商承作)公债在0.68%,公司债0.78%应该是近期的底了."一证券资金调度交易员说.

另在票券商部分,一大型票券商交易员也指出,公司债RP自0.73%稳步下调后,在0.70%关卡也暂时止步.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%,主要交投落在0.69%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,部分在0.78%.

票券商方面,10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.70-0.73%.