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亚洲 | 2013年 2月 23日 星期六 17:09 BJT

台湾债市: 102/6期10年公债中,证券业卖超12亿台币

路透台北2月23日 - 台湾柜台买卖中心周六公布,债券等殖成交系统中,10年公债102/6
A02106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       23.00       12.50      +10.50
     票券业        1.50        0.00       +1.50
     证券业        8.00       20.00      -12.00

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