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亚洲 | 2013年 2月 23日 星期六 17:09 BJT

台湾人事: 央行总裁彭淮南续任,新任期至2018年--总统令

路透台北2月23日 - 台湾总统府周六表示,特任彭淮南为中央银行总裁,任期自2013年2月26日至2018年2月25日止.

此人事案符合市场预期,金融界认为有利市场稳定.

1998年时任台湾央行总裁许远东于华航飞机失事后,临危接下央行总裁一职,15年期间深受历任总统包括李登辉、陈水扁以及马英九的信赖,带领台湾经历1998年的东南亚金融风暴、2000年全球科技泡沫危机以及2008年的雷曼金融风暴.

台湾行政院日前才进行新一波的改组.彭淮南目前是内阁任职最久的政务官.(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)

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