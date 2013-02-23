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亚洲 | 2013年 2月 23日 星期六 17:13 BJT

台湾债市: 指标公债持券集中度变化表

路透台北2月23日 - 根据台湾柜台买卖中心周六资料,上交易日交割后指标公债持券集中度如下:
    
   发行年期        债券代号         C3          C5           C10
       五年                         31%         44%          64%
                 前日交割后         30%         43%          62%
                                                                
 注:  1. C3: 该期公债持券前  3 大合计. 
      2. C5: 该期公债持券前  5 大合计.  
      3. C10:该期公债持券前 10 大合计.  
      4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿)
  
     此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完) 

 (记者 董永年; 审校 林妙容)

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