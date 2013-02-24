重温稿-《台湾金融焦点》巨变中的稳定力量:9A央行总裁的新挑战

* 央行总裁彭淮南再迈入下一个五年

* 挑战一:全球央行汇率大战即将开打

* 挑战二:人民币离岸中心的梦想

* 挑战三:稳定中求变化

记者 高洁如

路透台北2月23日 - 台湾央行总裁彭淮南在过去15年间稳稳掌舵着台湾这艘小艇挺过千波万浪,面对瞬息万变的政经金融局势,提供市场一股稳定的力量.而他也正创造了台湾在位最久的政务官历史.

尽管彭淮南过去15年对抗国际汇市炒家早已驾轻就熟,且货币政策上的运用上也微妙精到,但未来五年台湾金融情势所面临的挑战并不亚于先前.不但全球各国央行的汇率"对决"日趋白热,台湾央行如何带领金融业急起直追离岸人民币业务,更是严峻的挑战.

然在一些金融人士眼中,他控制严谨近乎保守的风格,也恐成为难以大步前进的阻力,相对新加坡及香港等邻国,台湾过于保守的金融环境常被业内人士诟病.

"他(彭淮南)视投机如仇寇,一发现就立即歼灭,他是汇市秃鹰杀手."与彭淮南相熟、已连任10年的财经立委赖士葆说.

彭淮南在1998东南亚金融风暴肆虐之际接任央行总裁.当时面对国际炒家盯上台币,彭淮南一改前总裁许远东的作风,不死守汇价,一度放手让台币大贬,并无预警地关闭本地企业的NDF市场.他的铁腕作风,成功击退国际炒家索罗斯,也带领台湾安然渡过金融风暴.其"汇市杀手"之名亦不胫而走.

15年前,彭淮南由当时的最大的公股外汇银行回锅央行救火,其大半生几乎都是在央行任职.74岁的彭淮南,最为人知的就是常可在清晨台北市公园见到他健走的身影.去年底被问及体力如何时,彭淮南还不无得意的说,"(健走)速度还是像以前一样快,二十分钟可以走二公里!"

彭淮南的铁腕作风,不但是面对国际汇市炒家不假辞色,对内也是事必躬亲,小从员工的外套能不能放椅背上、央行园区的清洁、甚至风水摆设都曾费心关照.

而对于央行主管的业务如汇率,若政府其他部会--即便是部级首长的评论见报,不免接到相关单位的关切电话,叮咛提醒汇率是央行的主管业务.媒体报端的央行澄清稿,也是时有所见.

全球主要经济体为了挽救掉入泥淖的经济,争先跟上量化宽松的竞赛.全球货币战隐约开打.日本央行上月底时宣布将从明年起无限量购买资产,并把通胀率目标上调至2%,这是该央行为结束长达数年经济停滞所采取的最为决断的措施.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)在去年底宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.欧洲央行在1月初也维持利率不变在0.75%的纪录低位.

"美、欧、日大家都在货币大战,大家贬值的时候你不贬,会影响出口;但贬太多又影响到老百姓的资产,这中间如何取得一个平衡点是一个高难度的挑战."赖士葆说.

央行总裁一职由总统特任,五年为一任.台湾总统府周六发布人事命令,特任彭淮南为中央银行总裁,任期自2013年2月26日至2018年2月25日止.此人事案符合市场预期,金融界认为有利市场稳定.

**人民币离岸中心的挑战**

尽管外界对彭淮南的汇市手腕已很有信心,但更长远来看,台湾今年才启动的人民币业务,金融业者无不摩拳擦掌野心勃勃想争食香港的大饼,央行此间担负的角色更惹人注目.

"根据香港的经验,在离岸人民币发展的进度中,央行扮演的角色非常重要,特别是目前台湾央行和中国人行还未签订货币互换(swap line)."澳新银行高级经济分析师杨宇霆说.

台湾金融研训院院长郑贞茂坦言,"(人民币离岸中心)这个挑战的确比较大!"

他进一步表示,人民币对台湾来说是新种的业务,银行总是希望藉着人民币业务的开放多争取一些机会,但人民币是毕竟还是管制的货币,央行希望帮银行争取商机,但总要能够和大陆央行谈一出个比较好的条件,才能有所发展.

杨宇霆也表示,彭淮南已是很有经验的行长,他的连任也显示了目前找不到地位可与他相比拟的人选.而这个好处更是在金融情势快速变化时特别能够彰显,其强势不但可以使他的货币政策得以延续,外界对于他的作风也特别能够掌握与猜测,更有助金融情势稳定发展.

台湾银行业已在农历年前开启本地的人民币存款业务,其余相应衍生的商品如人民币基金、债券、保单等等,也纷纷在业者的努力争取之下,快速的进行,推出的时程有望缩短.银行业界因新种业务的开放,显现了难得一见的活力.

**海内外声望高**

若加计新一届的五年任期,彭淮南将以20年的总裁任期,超越美国前联准会主席葛林斯潘在位19年的纪录.

1998年时任台湾央行总裁许远东于华航飞机失事后,临危接下央行总裁一职,15年期间深受历任总统包括李登辉、陈水扁以及马英九的信赖,带领台湾经历1998年的东南亚金融风暴、2000年全球科技泡沫危机以及2008年的雷曼金融风暴.

即便各届总统民调有高有低,但彭淮南一向能以超高的民调横扫数十位内阁高级阁员.

台湾央行一向被视为独立机关,彭淮南任内尽管几度国际油价飙涨,但台湾并未发生严重的通膨危机,过去15年来平均的通膨率超低--仅有1.06%,而这也是彭淮南支持度高居不坠的原因之一.

不只在台湾内部拥有高民调,彭淮南在国际间亦享有盛名,拥有87年历史的The Banker杂志在2009年雷曼风暴之后誉他为"亚洲区最佳央行总裁",而Global Finance杂志也连续多年评选给予他全球优良总裁的肯定,累计取得9次A级,获得9A总裁的称号.

台湾政坛先前也传出历任总统有意延揽他入阁的声音,但彭淮南一向以"总裁是最后一项公职"的答案,婉拒了外界的猜测.

"他是总统长期倚重的汇市幕僚,他也常常给总统上课,(马)总统找他至少一百次以上吧,"赖士葆说.

两岸的红顶商人、拥有中国最大卖场的台湾企业家尹衍梁也大赞彭淮南,"他是一个很好的总裁!"

**稳定中求变**

尹衍梁认为,台湾倚重出口,汇价偏弱无可避免,虽然台币贬值当然会造成物价的上涨,但适当的物价上涨并不可怕.唯独他对于体制则有些担忧.

"我们的央行是一个利润中心,年年要上缴2、3千亿(台币)的....台湾央行是一个营利机构."尹衍梁说.

台湾是全球第四大的外汇存底持有地区,至1月底为止已逾4,000亿美元,而台湾央行虽为独立机构,但近五年以来央行每年均上缴国库1,800亿台币以上,占台湾政府每年岁出比重高达一成以上,相较起亚洲邻国如日本、韩国央行沈重的缴库压力让彭淮南常在立法院大声疾呼"央行获利并不稳定",但国库愈来愈仰赖央行却是不争事实.

而巴克莱亚洲资深区域经济师梁伟豪则认为,马英九政府目前对经济成长率看得更重、且对提高薪资更有期待,光是以往的做法并不能满足民众对马政府要求"改变"的决心,也因此央行的思惟恐怕不能如同以往.

"未来几年央行可能要忍受较高的通膨率,去换取工资提高以及较高的经济成长率!这和央行以往注重稳定的汇价和通膨率不同,这新的平衡点怎么达成?"梁伟豪说.

一位在汇市打滚十多年的大型汇银交易人士认为,台湾央行在彭淮南的主导之下,保守的风格应会延续,未来金融情势应会继续稳定,但长远来说这未必是好事.

"未来五年就是继续稳定,不会有令人surprise的东西,不会特别好,也不会特别坏.但接下来就难说了,会很震荡."前述汇银人士表示

他也说,虽然雷曼风暴以后,全球的氛围逐渐转变成监管有理.但是这些年来台湾央行对金融衍生商品的管制多得让业者失去练习的机会,业者走不出去,台湾要成为亚太金融中心根本无望.

在对保守的体制失望之下,也使不少银行业对于如人民币新种业务能为银行带来的商机,悲观以对.