全球汇市： 2月19日止当周投机客转为持有美元净多仓--CFTC

路透纽约2月22日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最新一周汇市投机客转为持有美元净多仓,为去年12月初来首次.
2月19日止当周,投机客持有14.81亿美元的美元净多头仓位,前一周为持有30.2亿美元的净空头仓位.投机客上次持有美元净多仓还是在去年12月4日止当周.
美元转为净多仓主要是以英镑空仓增加为代价.
投机客亦增加对日圆空头的押注.日本大举放宽货币政策的计划令日圆兑美元和欧元在近几个月大幅下挫.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月19日当周 2月12日当周
多头仓位 54,662 55,782
空头仓位 120,553 117,088
净仓位 -65,891 -61,306
欧元(125,000欧元为1口)
2月19日当周 2月12日当周
多头仓位 81,014 87,135
空头仓位 61,911 62,954
净仓位 19,103 24,181
英镑(62,500英镑为1口)
2月19日当周 2月12日当周
多头仓位 40,668 38,661
空头仓位 64,033 55,437
净仓位 -23,365 -16,776
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月19日当周 2月12日当周
多头仓位 11,069 12,113
空头仓位 11,744 7,561
净仓位 -675 4,552
加元(100,000加元为1口)
2月19日当周 2月12日当周
多头仓位 46,033 39,324
空头仓位 26,654 12,759
净仓位 19,379 26,565
澳元(100,000澳元为1口)
2月19日当周 2月12日当周
多头仓位 87,921 99,758
空头仓位 43,940 45,644
净仓位 43,981 54,114
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
2月19日当周 2月12日当周
多头仓位 28,153 24,898
空头仓位 3,460 3,560
净仓位 24,693 21,338(完)
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(编译 杜明霞; 审校 王兴亚)