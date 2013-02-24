《美股一周展望》美国自动减支截止日期临近,但投资者忧虑程度不高

路透纽约2月22日 - 投资者下周再度面临美国政府减支截止日期,但这引发的忧虑程度不及两个月以前"财政悬崖"迫近之时.

在那些最易受政府减支影响的部门,比如国防,投资者似乎没有受到预算谈判可能令股市重挫的困扰.

美国本周重启有关预算危机的谈判.3月1日是最后期限,届时如果没有达成一致,850亿美元的自动减支举措将生效.

"目前这是华盛顿的一个政治热点,但投资者的忧虑程度很低,"D.A. Davidson & Co.首席市场策略师Fred Dickson表示.

美国股市1月初大涨,此前美国就避免财政悬崖达成暂时妥协.标准普尔500指数 自今年年初已经上涨6.3%.

但该指标股指本周失去动能,自今年以来录得首次周度跌幅.周三出炉的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示美联储放缓或停止刺激政策的时间可能早于预期,这促使股市下滑.

意大利周日和下周一举行大选,也可能加重投资者的忧虑.多数投资者预计Pier Luigi Bersani领导的政党将获胜,且他领导的政府将继续实施改革以解决意大利债务问题.但前意大利总理贝鲁斯柯尼卷土重来引发疑虑.

"过去六个月股市对欧洲的关注度不高,不过欧洲的问题尚未解决,这可能再次引发投资者关注,"Fort Pitt Capital Group资深股票研究分析师Kim Forrest表示.

**期权市场多头押注股价上涨**

如果减支举措生效,国防行业尤其将受到重挫.

不过在期权市场,多头认为美国国防部的最大供应商洛克希德马丁(Lockheed Martin) 将上涨.

对该股的看涨期权仓位远多于看跌期权,意味着很多投资者预计该股将上涨.根据期权分析公司Trade Alert,押注该股的期权总量是日均交易量的2.8倍.

"洛克希德马丁的看涨期权买盘巩固了这一观点,即期权投资者认为自动减支可能带来的影响,不会令多数国防类股面临太多下行风险."研究和咨询公司condoroptions.com的创始人Jared Woodard说.

洛克希德马丁股价周五收高0.6%至88.12美元.

如果国会议员未来几天未能就削减美国预算赤字达成协议,包括大举削减国防费用的自动减支举措将生效.届时General Dynamics 和Smith & Wesson Holding 等公司可能将受到影响.

General Dynamics周五上升1.2%至67.32美元,Smith & Wesson上升4.6%至9.18美元.

**关注美国GDP数据和苹果股东大会**

美国第四季国内生产总值(GDP)修正值将于周四出炉,部分分析师预计数据将上修.此前贸易数据显示,美国12月贸易逆差缩减至近三年最窄水准.

美国政府稍早估计,第四季GDP意外萎缩,不过分析师称鉴于消费者支出和企业投资回升,没有理由恐慌.

美联储主席贝南克周二和周三在国会发表证词演说时,投资者将从中寻找有关美联储宽松货币政策是否变动的线索.

下周苹果 将举行年度股东大会,届时该公司股价将受到密切关注.(完)