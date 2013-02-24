《英国评等焦点》穆迪下调英国主权评级,对财政大臣欧思邦形成重大打击

路透伦敦/纽约2月22日 - 穆迪周五下调了英国的Aaa主权信用评级,这是该国第一次遭到主要评级机构降级,对于财政大臣欧思邦而言是一次重大打击.

穆迪表示,英国经济成长前景疲弱,已经导致政府的赤字削减计划脱离正轨,因此决定将其评级从Aaa下调一个级距至Aa1.

自联合政府2010年成立以来,撙节一直是欧思邦的财政政策的口号.但金融危机导致经济复苏极其缓慢,使得政府在2015年选举前基本消除预算赤字的目标已经延后至少两年.

反对派工党将赤字归咎于过度紧缩.

尽管如此,欧思邦坚称现在还不是改弦更张的时候.定于3月20日提交的年度预算案料将显示,英国财政前景进一步恶化.

"今夜,我们对国家面临的债务问题得到一次明显提醒,对于任何认为我们可以逃避处理这些问题的人而言,这是最清楚的警示,"他在声明中称,"这项决定远远不会削弱我们执行经济复苏计划的决心,而是让决心倍增."

不过,降评可能激起欧思邦所在党派及联合党派成员的不安情绪,担心其削减赤字及保证经济在2015年5月前恢复增长的赌博将得不偿失.

英镑兑美元 在降评宣布后下跌近1美分,至1.5160美元左右,略高于周四创下的两年半低点.分析师预计,英镑周一可能进一步走软,即使许多人已经预料到降评是迟早的事.

"这是相当大的事件,"纽约BK Asset Management的执行董事Kathy Lien说,"我们看到英镑没有做出巨大反应,因为纽约交易时段到了尾盘.但当(亚洲)市场开盘时,你会看到一些更积极的卖盘."

穆迪表示,英国目前的评级展望为稳定,意味着未来一年左右不大可能有任何进一步调整.

**经济成长迟滞**

穆迪称,尽管有可观的经济实力,但英国成长可能迟滞,因为全球经济活动趋弱,特别是是欧元区,另外"国内公共及民间部门持续的去杠杆化进程"也造成拖累.

工党财政事务发言人Ed Balls表示,在欧思邦发表年度预算声明前,穆迪的决定应视为警钟.

IHS Global Insight首席英国分析师Howard Archer称,欧思邦不太可能采取新的方向.

更可能进行政策调整的是英国央行.该央行本周稍早披露,总裁金恩及其他两位委员支持重启债券购买以提振经济,令市场大感意外.

金恩等人的观点在央行内部仍属于少数,但分析师愈加预期央行最终将出台更多刺激措施.(完)