《日本央行焦点》武藤敏郎优势略失,央行总裁角逐愈发激烈

* 安倍晋三本周将提名人选,寻求反对党支持

* 亚开行总裁黑田东彦和前日本央行副总裁岩田一政是热门人选

* 前财务省官员武藤敏郎仍在最终候选名单中

* 黑田东彦是下任日本央行总裁头号人选--朝日新闻

路透东京2月24日 - 前日本财务省官员武藤敏郎在下任日本央行总裁的角逐中失去一些优势,日本首相安倍晋三访美回国后,有关下任日本央行总裁的选择将全面展开.

外界曾认为武藤敏郎是接任日本央行总裁的头号人选,现任总裁白川方明将于3月19日结束五年任期离任.武藤敏郎仍位于最终候选人名单,他有来自财务省官员的强力支持.

不过熟悉选拔过程的官员和国会议员表示,越来越多的证据显示,武藤敏郎、亚洲开发银行总裁黑田东彦和前日本央行副总裁岩田一政之间的竞争可能比先前想象的更为激烈.

消息人士称,安倍希望新面孔担任央行总裁,希望这个人选更热切的实施激进举措.

"财务省官员青睐武藤敏郎,不过安倍的亲信希望是别的人选,"一名消息人士说.由于这一事情很敏感,这名人士要求匿名.

"市场作何反应也非常重要,"该消息人士说,并称安倍不希望让市场失望.市场已经认为新任央行总裁将采取激进的货币政策.

路透2月15日报导武藤敏郎在日本央行总裁角逐中领先,日本股市旋即下滑.因市场认为武藤敏郎采取的政策可能比白川方明更加积极,但可能比不上一些更为极端的候选人.

安倍上周称,新任央行总裁最重要的条件是具有国际经验,显示他青睐具有金融外交经验的人选.武藤敏郎职业生涯大部分时间都在处理国内事务.

**人选**

这令亚洲开发银行总裁黑田东彦成为头号人选.黑田东彦在1990年代末期亚洲金融危机期间担任日本最高汇率外交官,任职亚洲开发银行总裁期间还与全球决策者合作.

朝日新闻周六报导称,政府最可能提名黑田东彦担任日本央行总裁.

前日本央行副总裁岩田一政也仍是热门人选,因他讲一口流利的英语,而且对经济政策的研究工作闻名日本国内外.他还持续呼吁日本央行采取更积极的购债举措.

安倍周日稍晚访美归来后,有关日本央行总裁的挑选过程将愈发激烈.

赢得反对党的支持至关重要,因安倍领导的自民党在参议院不具多数席位.若安倍能赢得最大反对党日本民主党的支持,则武藤敏郎获任央行总裁的几率提高.

不过若安倍必须依赖日本大家的党等较小党派的支持,则其他候选人胜出机会偏大.(完)