欧洲经济指标预测--2月25日-3月4日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月25日当周 2月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 1月 -- 33.2 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士非农就业岗位(万人) 第四季 -- 412.2 1100 英国CBI零售销售差值 2月 正16 正17 2月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 瑞士UBS指标 1月 -- 1.34 0700 德国GfK消费者信心指数 3月 5.9 5.8 0700 德国进口物价(较上月) 1月 +0.3% -0.5% (较上年同期) -0.6% +0.3% 0745 法国消费者信心 2月 86 86 0800 瑞士KOF领先指标 2月 1.00 1.05 0830 意大利企业信心 2月 88.2 88.2 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 +3.2% +3.3% 民间贷款 -0.6% -0.7% M3三个月移动平均 -- +3.7% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.3% -0.3% (较上年同期) 持平 持平 1000 欧元区企业景气指数 2月 -1.04 -1.09 经济景气指数 89.8 89.2 工业景气指数 -13.2 -13.9 服务业景气指数 -8.5 -8.8 消费者信心指数 -23.6 -23.9 消费者通胀预期指数 -- 21.8 生产者物价预期指数 -- 2.1 2月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国GfK消费者信心指数 2月 负27 负26 0645 瑞士GDP(较上季) 第四季 持平 +0.6% 0645 (较上年同期) +0.9% +1.4% 0745 法国消费者支出 1月 -0.2% 持平 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.2% -0.3% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少0.5 减少1.6 未经季节调整失业人数(万人) 320 310 经季节调整失业率 6.8% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.6 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 1月终值 -1.0% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.0% 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月初值 +0.7% -0.7% (较上年同期) +1.7% +1.9% 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.7% -0.5% (较上年同期) +1.6% +1.7% 3月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 2月 +0.2% +0.5% (较上年同期) -0.1% 持平 0700 德国实质零售销售(较上月) 1月 +1.0% -1.7% (较上年同期) -1.8% -4.7% 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 2月 52.2 52.5 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 47.5 47.8 0848 法国Markit制造业PMI 2月 43.6 43.6 0853 德国Markit/BME制造业PMI 2月 50.1 50.1 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月 47.8 47.8 0900 意大利失业率 1月 11.3% 11.2% 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 51.0 50.8 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 增加2 增加6.5 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加7.5 增加10.4 抵押贷款批准件数(千件) 56.5 55.8 M4货供额(较前月) -- +0.7% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年 2月初值 +1.9% -- 同期) 1000 意大利CPI(较前月) 2月初值 +0.3% +0.2% 意大利CPI(较上年同期) +2.1% +2.2% 意大利HICP(较前月) +0.1% -2.0% 意大利HICP(较上年同期) +2.3% +2.4% 1000 欧元区失业率 1月 11.8% 11.7% 3月4日当周 3月4-8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 -- -0.2% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同 -- +1.3% 期) 3月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 -- -3.9 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 -- 48.7 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较上月) 1月 -- -0.2% (较上年同期) -- +2.1% (完)