金砖国家: 2月22日股汇市收盘纵览

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透2月25日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月22日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 涨0.02%,收报1,053.39点.
中国股市:中国股市沪综指收挫至一个月新低,在国内外利空冲击下大盘继续弱势整理.分析师表示,目前宏观基本面企稳回升态势未改、新领导层即将接任强化市场改革红利预期,中小市值股亦表现活跃,预计股指在2,300点附近将寻获较强支撑.沪综指 收报2,314.164点,跌11.787点或0.51%,为1月25日以来最低收位;本周沪综指累计下跌4.86%.此前最大单周跌幅为2011年5月27日当周的5.2%.上海A股今日成交额为872亿元人民币,上一交易日为1,260亿元.
香港股市:下跌,并创下去年11月中以来的最大单周跌幅,因投资者在财报季之前解除仓位.恒生指数收低0.5%至22,782.44点,本周下跌2.8%;恒生国企指数跌1%.
中国汇市:人民币兑美元即期收升,跟随亚洲货币走坚.人民币中间价温和走弱,与隔夜美元强势保持一致.不过交易员称,客盘难觅明显购汇,净结汇推升成交价格.本周人民币即期振荡盘整后微跌0.04%.
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印度股市:连续第二日下跌并创下两个月以来的最低收位.指标BSE指数 下跌0.04%或8.35点,收报19,317.01点,全周跌0.77%,连续第四周录得跌幅.NSE指数 跌0.03%或1.95点,收报5,850.30点.
印度汇市:印度卢比兑美元创下三周以来的最大单日涨幅,受资金流入增加的提振,前几日资金流动受到罢工的阻碍.但投资者在下周公布联邦预算案之前保持谨慎.卢比兑美元 收报54.175/185,上日收报54.47/48.全周上涨0.1%,结束两周跌势. ========================================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,551.040点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.2%至820.35点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.21%报30.4225,卢布兑欧元 涨0.16%,报40.0945. ========================================================================================
巴西股市:脱离三个月低点收涨,但本地通胀数据令人担忧货币政策可能收紧,从而扼杀脆弱的经济复苏.圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.97%至56,697.06点,结束七日连跌,但全周仍下跌2%,连续第五周下跌.
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元 微涨0.1%至1.9700.高于预期的通胀数据提供支撑.
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南非股市:大致持平,矿业股反弹而部分零售商类股下跌.上日创下近一年来最大单日跌幅.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收报35,249.89点.综合指数 收低于39,657.82点.
南非汇市:南非兰特兑美元略微走强,因风险偏好回升.1500GMT,兰特兑美元 较周四纽约收盘涨0.2%报8.8800. (完) (编译 张涛; 审校 程琳)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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