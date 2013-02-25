金砖国家: 2月22日股汇市收盘纵览

路透2月25日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月22日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 涨0.02%,收报1,053.39点.

中国股市:中国股市沪综指收挫至一个月新低,在国内外利空冲击下大盘继续弱势整理.分析师表示,目前宏观基本面企稳回升态势未改、新领导层即将接任强化市场改革红利预期,中小市值股亦表现活跃,预计股指在2,300点附近将寻获较强支撑.沪综指 收报2,314.164点,跌11.787点或0.51%,为1月25日以来最低收位;本周沪综指累计下跌4.86%.此前最大单周跌幅为2011年5月27日当周的5.2%.上海A股今日成交额为872亿元人民币,上一交易日为1,260亿元.

香港股市:下跌,并创下去年11月中以来的最大单周跌幅,因投资者在财报季之前解除仓位.恒生指数收低0.5%至22,782.44点,本周下跌2.8%;恒生国企指数跌1%.

中国汇市:人民币兑美元即期收升,跟随亚洲货币走坚.人民币中间价温和走弱,与隔夜美元强势保持一致.不过交易员称,客盘难觅明显购汇,净结汇推升成交价格.本周人民币即期振荡盘整后微跌0.04%.

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印度股市:连续第二日下跌并创下两个月以来的最低收位.指标BSE指数 下跌0.04%或8.35点,收报19,317.01点,全周跌0.77%,连续第四周录得跌幅.NSE指数 跌0.03%或1.95点,收报5,850.30点.

印度汇市:印度卢比兑美元创下三周以来的最大单日涨幅,受资金流入增加的提振,前几日资金流动受到罢工的阻碍.但投资者在下周公布联邦预算案之前保持谨慎.卢比兑美元 收报54.175/185,上日收报54.47/48.全周上涨0.1%,结束两周跌势. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,551.040点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.2%至820.35点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.21%报30.4225,卢布兑欧元 涨0.16%,报40.0945. ========================================================================================

巴西股市:脱离三个月低点收涨,但本地通胀数据令人担忧货币政策可能收紧,从而扼杀脆弱的经济复苏.圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.97%至56,697.06点,结束七日连跌,但全周仍下跌2%,连续第五周下跌.

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元 微涨0.1%至1.9700.高于预期的通胀数据提供支撑.

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南非股市:大致持平,矿业股反弹而部分零售商类股下跌.上日创下近一年来最大单日跌幅.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收报35,249.89点.综合指数 收低于39,657.82点.