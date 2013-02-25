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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 09:19 BJT

重发-《香港报摘》--经济日报2月25日

(重发以补上标题漏字)

   *头版头条:
    --香港政府上周五推出6招稳定楼市后,过去两天10大屋苑成交维持于低位,地产代
 理认为是次出招的二手反应不及去年底推双辣招时强烈,料市场观望气氛持续.
 
   *其他:
    --知情人士指出,伦敦金属交易所(LME)未能按原计划出售结算所LCH以应付建立自
 有结算所LME Clear的需要,而须要向新股东港交所         寻求财政支援.
    --中国工商银行                    驻港机构工银亚洲和工行香港分行去年合计
 税前盈利52.1亿港元,五年年均复合增长48.2%.
    --国美         发表公告澄清,该公司并不知悉控股股东黄光裕出售公司权益的任
 何计划,黄光裕亦无就出售权益与潜在买家进行商讨或磋商.
    --玖龙纸业         截至去年底止6个月股东应占盈利6.58亿元人民币,按年下跌2
 1%,拟派发中期息每股0.02元.(完)
 
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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