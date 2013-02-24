《中国报摘》--中国证券报2月25日

* 头版头条:
--随着国务院常务会议部署房地产市场调控的五项政策措施出台,相关部门正紧锣密鼓启动准备工作.记者获悉,近期多个部委和机构纷纷召开会议,总结调研情况,提出政策建议,对楼市调控做出部署.
* 其他:
--发改委昨晚宣布,周一零时起将汽、柴油价格每吨分别提高300元人民币和290元,折算到90号汽油和0号柴油(全国平均)每升最高零售价分别提高0.22元和0.25元,为今年以来中国首次调整成品油价格.
--中国证券金融公司预计,近期券商转融资需求大增,在现有161.73亿元余额的基础上,到2月底新增转融资需求将超过100亿元,预计6月底转融资余额将超过400亿元.试点期间,转融券业务规模不会迅速放大,转融资仍将在转融通业务中占有主导作用.
--厦门大学与新华社经济参考报社发布中国季度宏观经济模型(CQMM)2013年春季预测报告.报告认为,今年中国经济仍将保持稳定增长态势,GDP增速将比去年提高0.43个百分点,达到8.23%.
--德意志银行近日发布的研究报告认为,随着人民币离岸新政策的推出,今年底台湾人民币存款可能激增至1,000亿元.其中,400亿-500亿元可能是台湾居民或企业从香港转移而来.在接下来的两到三年里,受企业、机构投资者、个人投资者资产多元化需求的影响,台湾人民币存款将增至2,000亿元.
--三全食品 公告称,公司近日与亨氏 旗下亨氏中国投资有限公司等签订框架协议,公司拟向亨氏各方收购其直接或间接持有的各家龙凤实体企业.
--中兴通讯 "大国大T"战略在欧洲开花结果,近日德国移动运营商E-Plus宣布对其在德国的LTE网络进行扩容,而中兴通讯成为此次扩容项目中最重要的合作伙伴.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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(整理 林琦; 审校 林高丽)