重发-《香港报摘》--信报2月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
(重发以补上标题漏字) *头版头条: --香港政府上周五大幅调高印花税,由于上车以及换楼客仍享有豁免权,上车盘(细 价楼)仍录得不俗的成交,但中价以上新盘交投近乎绝迹. *其他: --长实 拆售葵涌雍澄轩酒店套房签约前夕,首次有买家就物业销售问题向 警方报案求助,暂被列作杂项事件处理. --中信资源 截至去年底全年亏损12.8亿港元,因要对联营公司中信大锰<1 091.HK>作出高达15亿港元非现金资产减值,不派发末期股息. --华能新能源 透过配售代理出售国电科环 1.08亿股或H股股本8 .2%的股份,涉资2.75亿港元.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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