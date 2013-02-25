重发-《香港报摘》--信报2月25日

(重发以补上标题漏字) *头版头条: --香港政府上周五大幅调高印花税,由于上车以及换楼客仍享有豁免权,上车盘(细 价楼)仍录得不俗的成交,但中价以上新盘交投近乎绝迹. *其他: --长实 拆售葵涌雍澄轩酒店套房签约前夕,首次有买家就物业销售问题向 警方报案求助,暂被列作杂项事件处理. --中信资源 截至去年底全年亏损12.8亿港元,因要对联营公司中信大锰<1 091.HK>作出高达15亿港元非现金资产减值,不派发末期股息. --华能新能源 透过配售代理出售国电科环 1.08亿股或H股股本8 .2%的股份,涉资2.75亿港元.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.