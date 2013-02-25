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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 09:15 BJT

重发-《香港报摘》--信报2月25日

(重发以补上标题漏字)

   *头版头条:
    --香港政府上周五大幅调高印花税,由于上车以及换楼客仍享有豁免权,上车盘(细
 价楼)仍录得不俗的成交,但中价以上新盘交投近乎绝迹.
 
   *其他:
    --长实         拆售葵涌雍澄轩酒店套房签约前夕,首次有买家就物业销售问题向
 警方报案求助,暂被列作杂项事件处理.
    --中信资源         截至去年底全年亏损12.8亿港元,因要对联营公司中信大锰<1
 091.HK>作出高达15亿港元非现金资产减值,不派发末期股息.
    --华能新能源         透过配售代理出售国电科环         1.08亿股或H股股本8
 .2%的股份,涉资2.75亿港元.(完)
 
    
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