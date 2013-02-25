版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 08:14 BJT

日本股市: 日经指数涨至53个月高位,有消息称黑田东彦或被提名担任央行总裁

路透东京2月25日 - 日本股市日经指数周一早盘攀升至53个月高位,此前有消息人士称,日本可能提名倡导积极货币宽松政策的亚洲开发银行总裁黑田东彦担任央行总裁.

日经指数 跳涨1.7%至11,574.28点.东证股价指数(TOPIX) 涨1.5%至977.65点.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐