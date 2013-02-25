《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透香港2月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7565港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高119.95点,或0.86%,报14,000.57点.因惠普业绩带动反弹,联储官员讲 话缓解刺激措施减少的担忧. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 198.330 0.13 13879 15.383 0.15 中国铝业 11.160 2.10 67786 3.463 -0.79 中国移动 55.530 1.06 84405 86.144 0.46 中国人寿 45.090 0.71 30328 23.316 0.94 中石油 138.260 1.60 40026 10.724 0.23 中石化 112.750 -0.12 20581 8.745 -0.17 汇丰控股 55.170 0.82 251764 85.585 0.75 中电信 51.510 1.84 19138 3.995 0.39 中国联通 14.470 0.56 124934 11.224 0.39 兖州煤业 15.280 0.00 49822 11.852 0.27 华能国际 39.730 3.33 25514 7.704 -0.08 南方航空 27.070 1.16 6555 4.199 0.46 东方航空 20.760 -1.47 1881 1.610 -50.15 中芯国际 2.720 3.42 124127 0.422 -3.00 (完)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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