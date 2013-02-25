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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月25日

路透香港2月25日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7565港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周五收高119.95点,或0.86%,报14,000.57点.因惠普业绩带动反弹,联储官员讲
 话缓解刺激措施减少的担忧.               
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       198.330    0.13      13879            15.383       0.15
 中国铝业                      11.160    2.10      67786             3.463      -0.79
 中国移动                      55.530    1.06      84405            86.144       0.46
 中国人寿                      45.090    0.71      30328            23.316       0.94
 中石油                       138.260    1.60      40026            10.724       0.23
 中石化                       112.750   -0.12      20581             8.745      -0.17
 汇丰控股                      55.170    0.82     251764            85.585       0.75
 中电信                        51.510    1.84      19138             3.995       0.39
 中国联通                      14.470    0.56     124934            11.224       0.39
 兖州煤业                      15.280    0.00      49822            11.852       0.27
 华能国际                      39.730    3.33      25514             7.704      -0.08
 南方航空                      27.070    1.16       6555             4.199       0.46
 东方航空                      20.760   -1.47       1881             1.610     -50.15
 中芯国际                       2.720    3.42     124127             0.422      -3.00 (完)
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